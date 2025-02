Wiens Tourismus verbuchte 2024 Rekordumsatz

Der Städtetourismus in Wien ist 2024 wieder voll in Schwung gekommen. Die Nächtigungsumsätze in den Beherbergungsbetrieben sprangen gegenüber dem Jahr davor um 12% auf 1,38 Mrd. EUR netto nach oben, wie der Wien Tourismus am Dienstag bekanntgab. Das sei der beste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. Es kamen fast 8,2 Mio. TouristInnen nach Wien - um 9% mehr als 2023. Sie buchten 18,9 Mio. Übernachtungen - ein Plus von 11%.

Damit hat die Branche nun auch die Corona-Pandemie vollends überwunden - das Nächtigungsaufkommen lag im abgelaufenen Jahr um rund 7% über dem bisherigen Bestwert von 2019, 2023 war es noch um 2% darunter gelegen.

Vielversprechender Start

Auch der Start ins heurige Jahr zeigt sich äußerst positiv: Wien verzeichnete den Angaben zufolge im Jänner einen Zuwachs bei den Nächtigungen um 10% auf 1,1 Mio. gegenüber dem Vorjahresmonat. Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer habe sich im Jahresabstand von rund 47 auf 49% verbessert, jene der Betten von 36,5 auf 37,5%. Insgesamt wurden heuer im Jänner rund 78.900 Hotelbetten in der Bundeshauptstadt angeboten - um etwa 8% beziehungsweise 5.600 Betten mehr als im Jänner 2023.

Trotz eines Rückgangs um 6% kamen mit 197.000 Nächtigungen die meisten Nächtigungen im Jänner von BesucherInnen aus Österreich. Dahinter folgten jene aus Deutschland (153.000, plus 8%), Italien (87.000, plus 7%), den USA (48.000, plus 14%), Spanien (41.000, plus 5%), Großbritannien (37.000, minus 2%), der Ukraine (31.000, plus 43%), Frankreich (29.000, minus 1%), Rumänien (28.000, plus 43%) und Polen (26.000, plus 12%). (APA / red)