Pep-Offer TUI Blue Montafon - Kurzurlaub mit 3-Tages-Skipass

Das TUI Blue Montafon in Tschagguns ist in die Bergkulisse der Vorarlberger Bergwelt eingebettet und liegt direkt am schneesicheren Skigebiet Silvretta Montafon mit 141 Pistenkilometern, Eisbahn sowie geführten Schneeschuhwanderungen und Skitouren. Nach einem aktiven Tag in den Bergen können Gäste im BLUE Spa mit Sauna, Dampfbad und Infrarotsauna entspannen. Zusätzlich bietet das Hotel ein Aktiv- und Entspannungsprogramm sowie mehrmals wöchentlich abwechslungsreiche Sport- und Fitnessangebote.

Details zum PEP

Nach Verfügbarkeit und bei Buchung von vier Nächten kostet der Aufenthalt im Doppelzimmer inklusive Halbpension und 3-Tages-Skipass ab 490 EUR p.P. Das Angebot ist gültig bei Buchung von Sonntag bis Donnerstag. Der inkludierte Skipass gilt von Montag bis Mittwoch. Reservierungen für Kinder sowie andere Zimmerkategorien sind auf Anfrage und mit Aufzahlung möglich. Anfragen und Buchung erfolgen ausschließlich über das Hotel - entweder per Telefon unter +43 5556 20800 oder per E-Mail unter reservation.montafon@tui-blue.com. Der Aufenthalt kann bis drei Tage vor Anreise kostenlos storniert werden, danach werden 50% des Reisepreises in Rechnung gestellt.

