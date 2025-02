schauinsland-reisen: Neue Web-Seminare im Februar

Was müssen Reiseprofis über das Explorer-Buchungssystem TripBuilder wissen? Wie lauten die wichtigsten Insidertipps für Bausteinreisen in die USA? Und welche Urlaubskombinationen empfehlen sich beim Verkauf von Australien-Reisen? Diese und weitere Fragen werden in den neuen Web-Seminaren beantwortet, die schauinsland-reisen und Explorer in den kommenden Wochen anbieten. Darüber hinaus steht ein Partner-Web-Seminar mit Qatar Airways auf dem Programm, in dem spannende Einblicke in die Arbeit der Airline und Verkaufstipps für die Arbeit am Counter vermittelt werden.

Alle neuen Termine im Überblick:

Partner Web-Seminar mit Qatar Airways

Datum: Di., 18. Februar 2025

Di., 18. Februar 2025 Uhrzeit: 9:00 - 10:00 Uhr

9:00 - 10:00 Uhr Inhalt: In diesem Web-Seminar bekommen die Reiseprofis spannende Einblicke in die Welt von Qatar Airways, wo unvergleichlicher Komfort, innovative Ideen und exzellenter Service bei einer der weltweit führenden Airlines aufeinandertreffen.

Explore doch mal...Highlights USA

Datum: Mi., 19. Februar 2025

Mi., 19. Februar 2025 Uhrzeit: 9:00 - 10:00 Uhr

Inhalt: Der neue USA-Katalog von Explorer liefert umfangreiche Infos über die verschiedenen Möglichkeiten, das Land zu erleben. In diesem Web-Seminar gibt es Verkaufstipps rund um die Produkt-Highlights sowie wertvolle Inspirationen für einzigartige Empfehlungen

Web-Seminar „Explorer-Basic“

Datum: Di., 11. Februar 2025 / Di., 25. Februar 2025

Uhrzeit: jeweils 12:00 - 13:00 Uhr

Inhalt: Mit dem Buchungssystem TripBuilder können Expis individuelle und komplexe Reisen mit Flügen, Mietwagen, Unterkünften, Transfers und Aktivitäten in Echtzeit planen und buchen. Wie einfach die Handhabung ist, erfahren die Verkäuferinnen und Verkäufer in diesem Web-Seminar.

Explore doch mal...Australien - Küstenerlebnis & Outback

Datum: Mi., 26. Februar 2025

Uhrzeit: 9:00 - 10:00 Uhr

9:00 - 10:00 Uhr Inhalt: Das Web-Seminar vermittelt auf beeindruckende Art die unvergleichliche Schönheit Australiens – von den spektakulären Landschaften an der Westküste bis hin zu den Wüstenregionen des Roten Zentrums. Außerdem gibt es Verkaufstipps zu aufregenden Urlaubskombinationen mit Air North zwischen Perth und Alice Springs.

Web-Seminar „Explorer-Advanced“

Datum: Do., 13. Februar 2025 / Do., 27. Februar 2025

Uhrzeit: jeweils 9:00 - 10:00 Uhr

jeweils Inhalt: Das Web-Seminar richtet sich an Reiseprofis, die bereits erste Erfahrungen mit dem Buchungssystem TripBuilder gesammelt haben und das Basic-Seminar absolviert haben. In diesem Web-Seminar können sie ihr Wissen erweitern und den TripBuilder noch besser kennenlernen.

Anmeldung & weitere Infos

Anmeldungen sind ab sofort auf slr-info.de im Bereich „Schulungen und Events“ möglich. Als zusätzlichen Service gibt es alle Web-Seminare der vergangenen sechs Monate in der Mediathek der expi-cademy. (red)