Prima Reisen-Kurztrips zu Ostern

Ostern mal anders. Ostern ist nicht gleich Ostern, denn sogar im christlichen Raum unterscheiden sich die Oster-Traditionen, Bräuche und Festivitäten. Während hierzulande der Osterhase, die Eiersuche und das Entzünden von Osterfeuern zentrale Symbole und Rituale sind, so sind es in Italien mehr noch Prozessionen, Passionstheater und das traditionelle Ostergebäck in Taubenform, die „Colomba Pasquale“. Auch in Spanien werden aufwendige Prozessionen gefeiert, wie beispielsweise in Sevilla, mit besonders kunstvoll gestalteten Heiligenfiguren. In Finnland ist es Tradition, dass sich die Kinder als Osterhexen verkleiden und von Haus zu Haus gehen, um Süßigkeiten zu sammeln. Die Häuser werden traditionell mit Birkenzweigen und bunten Federn geschmückt. Für KundInnen, die Ostern einmal anders feiern wollen, hier sechs Reisebeispiele:

Prima Reisen-Ostertrips:

Zwischen dem 13. und 20. April lässt sich die Blumeninsel Madeira bei rund 18° ideal erkunden. In botanischen Gärten können Reisende über 2.000 exotische Pflanzen und im Rabacal-Tal dichte Lorbeerwälder entdecken. Weitere Highlights: eine Wanderung zum Aussichtspunkt Eira do Serrado, ein Sprung in die Lava-Naturschwimmbecken in Porto Moniz und die Aussicht von Cabo Girao, den mitunter höchsten Steilklippen Europas.

Vom 16. bis 23. April steht eine Reise nach Columba, Sizilien auf dem Programm - hier lässt sich das Osterfest bei rund 20° erleben. Die Insel am Fuße des Stiefels ist ein absoluter Höhepunkt für Liebhaber der römisch, griechischen Mythologie, spezieller Architektur und spektakulärer Natur. Auf Sizilien wartet nicht nur die Besichtigung des Ätna zwischen Lava-, Weinfeldern und Zitronenhainen, sondern auch die unter Naturschutz stehenden ägadischen Inseln.

Zur selben Zeit vom 16. bis 23. April lässt es sich etwas nördlicher am Golf von Neapel und der Amalfiküste bei rund 15° auch sehr gut aushalten. Ein absoluter Höhepunkt in dieser Region ist ein Besuch auf einer Büffelfarm, wo authentischer Büffelmozzarella hergestellt und natürlich auch verkostet werden kann. Darüber hinaus stehen Ausflüge nach Neapel, nach Pompeji, auf den Vesuv und an die Costa Amalfitana auf dem Programm.

Vom 15. bis 22. April haben KundInnen die Möglichkeit das kulturreiche Apulien bei einer Durchschnittstemperatur von 15° zu bereisen. Auf dieser Sternfahrt erkunden sie das „Florenz des Südens“, die zwischen Olivenhainen hervorstechenden, charakteristischen Steindächer ehemaliger Hirtenhäuser Trullis sowie die „Steinkrone Apuliens“. Auch regionale Spezialitäten in einer traditionellen Masseria und erlesene Weine erwarten Gäste auf diesem Trip.

Für Reisende die Ostern in Südspanien erleben wollen geht es vom 15. bis 22. April bei rund 18° auf Erkundungstour durch Andalusien. Von Jerez de la Frontera, der "Heimat" des weltbekannten Sherrys geht es weiter geht es entlang der Costa del Sol in die auf einem Felsplateau liegenden Königsstadt Ronda. Von Höhepunkt zu Höhepunkt folgt Granada mit seinem eindrucksvollen Naturschutzgebiet El Torcal und seiner famosen „roten Festung“, bevor ein Besuch der Mezquita- und der Giralda-Kathedrale rund um Sevilla die Reise abschließt.

Noch einmal Winterzauber erleben:

Reisende die zu Ostern noch einmal den Richtigen Winter von Finnisch-Lappland erfahren wollen, wird vom 12. bis 19 April die Möglichkeit dazu geboten. Per Charterflug führt die Reise direkt nach Kittilä und weiter in den Wintersportort Levi, der in den nächsten Tagen der Ausgangspunkt für nördliche Kulturerlebnisse wie den Besuch im Weihnachtsmanndorf und einer Rentierfarm inklusive Einführung in die Sami-Kultur und dem ein oder andere Saunaerlebnis sein wird. Zu den weiteren winterlichen Abenteuern zählen außerdem eine Schneeschuhwanderung, eine aufregende Tour mit Schlittenhunden und eine Motorschlittensafari. Und mit etwas Glück können sich Reisende auch über einen einzigartigen Ausblick auf die Nordlichter freuen.

