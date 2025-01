A-Rosa: Rolf-Dieter Maltzahn wird neuer Geschäftsführer

Wie tip-online.at bereits im Oktober 2024 berichtete, wechselt Jörg Eichler - nach einer Übergabephase bis Ende Februar 2025 - zu MSC Cruises. Rolf-Dieter Maltzahn, der zuletzt als Geschäftsführer von Galeria Reisen GmbH für den Bereich Reisen und Tourismus verantwortlich war, wird seine Position übernehmen. In seiner neuen Position bei A-Rosa werde Maltzahn eng mit Markus Zoepke, der weiterhin für das operative Geschäft am Standort Chur, Schweiz, verantwortlich sein wird, zusammenarbeiten.

Maltzahns Weg zu A-Rosa

Als erfahrener Touristiker kann Rolf-Dieter Maltzahn auf eine langjährige Karriere in der Branche blicken. So begann seine Laufbahn bereits 1989 bei der TUI AG, bei der er bis 2008 verschiedene Führungspositionen innehatte und zuletzt als Leiter Einkauf Zentral-Europa tätig war. Im Anschluss wechselte er zu DER Touristik, wo er bis 2013 als CEO zunächst die Hoteleinheit leitete und bis 2019 als Geschäftsführer für die Pauschaltouristik zuständig war. Zuletzt war er als Geschäftsführer der Galeria Reisen GmbH für den Bereich Reisen und Tourismus verantwortlich

Zu seiner neuen Rolle als Geschäftsführer von A-Rosa sagt Rolf-Dieter Maltzahn: „Ich freue mich, den Wachstumskurs der A-Rosa Flussschiff GmbH weiter erfolgreich zu gestalten. Dies wird möglich sein durch das starke Team und vertrauensvolle Partnerschaften. In einem Umfeld von Wachstum und Digitalisierung ist es zudem besonders wichtig, die Kunden mit einem sehr guten Omnichannel-Vertrieb zu gewinnen und zu binden – daran werden wir gemeinsam weiterarbeiten.“

Eichler: "Zeitpunkt ist ideal"

Jörg Eichler verlässt die A-Rosa Flussschiff GmbH nach über elf Jahren als Geschäftsführer auf eigenen Wunsch, um sich einer neuen Aufgabe in der Touristik zu widmen. Eichler freue sich, das Unternehmen nun in gute Hände zu übergeben und sagt dazu: „Der Zeitpunkt für eine verantwortungsvolle Führungsübergabe bei A-Rosa ist ideal. Nach den Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs konnten wir A-Rosa durch die Einführung neuer Strategien und Technologien wieder sehr gut auf Kurs bringen. 2024 haben wir den höchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte erzielt und auch die Vorausbuchungen für 2025 zeigen mit +35%, dass der flexiblere Premium-Tarif gut angenommen wird. Hieran kann nun angeknüpft und die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben werden.“ (red)