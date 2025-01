Aertickt: NDC-Tarife von Turkish Airlines im Cockpit verfügbar

bietet in seiner Buchungsoberfläche Cockpit Flights jetzt auch NDC-Tarife von Turkish Airlines.

Die Aerticket Gruppe hat mit Turkish Airlines einen weiteren wichtigen Carrier und Partner via NDC-Schnittstelle direkt in der Buchungsoberfläche Cockpit Flights angebunden. Dadurch können sich Aerticket Agenturen beim Buchen von Turkish Airlines Tarifen im Cockpit ab sofort die DCC-Gebühr (Distribution Cost Recovery Fee) in Höhe von 22 EUR pro Ticket sparen, die beim Buchen im GDS bereits seit 1. Oktober 2024 fällig ist.

"NDC wichtig wie nie"

NDC-Anbindungen werden für Reisebüros immer wichtiger. Besonders attraktive Tarife - im Fall von Turkish Airlines z.B. demnächst die Specials in W und U Klasse - stellen die meisten Airlines nämlich mittlerweile ausschließlich via NDC zur Verfügung und nicht mehr im GDS. Aerticket folgt mit der Anbindung von Turkish Airlines per NDC dem erklärten Ziel, premium Content zu attraktiven Preisen zu bieten und seine KundInnen damit konkurrenzfähig zu machen.

Bereits vor einigen Jahren hatte Aerticket das Continuous Pricing in NDC der Lufthansa Group ins Cockpit eingebunden, damals noch als Pilotkunde. Weitere Airlines folgten Schlag auf Schlag mit Ihren NDC-Produkten. Derzeit sind NDC-Angebote von Air France/KLM, American Airlines, British Airways, Condor, Emirates, Eurowings, Iberia, Finnair, Lufthansa Group, Oman Air, Singapore Airlines und etlichen weiteren Carriern verfügbar.

Lars Holling, Geschäftsführer der Aerticket Tochter AFL, ist überzeugt: „NDC ist wichtig wie nie zuvor. Die Devise cleverer Reisebüros muss deshalb sein: Raus aus dem GDS, rein in Cockpit!“ (red)