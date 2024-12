Reisetrends 2025: Natur, Gesundheit und Familie im Fokus

Bald ist es so weit: Neues Jahr, neue Vorsätze, neue Trends. Welche Destinationen werden im Jahr 2025 zu Hotspots? Nach welchen Erlebnissen werden sich Reisefreudige sehnen? Von nachhaltig beeindruckenden Naturschutz-Aktivitäten, Multigenerational Travel, über Longevity und maßgeschneiderten Boutique Experiences bis hin zu abkühlenden Coolcations - das neue Jahr bringt frischen Wind und neue Trends, die Reisende bei ihrer Urlaubswahl beeinflussen werden.

Fünf Reisetrends 2025

1. Protect Paradise

Immer mehr Reisende suchen nach Erlebnissen, die nicht nur außergewöhnlich, sondern auch umweltbewusst sind. Nachhaltige Reiseziele setzen auf verantwortungsvolle Konzepte, die die lokale Natur und Kultur in den Mittelpunkt stellen und schützen, ohne auf Komfort zu verzichten. So wird Luxus zum Schutz der wertvollsten Schätze unseres Planeten.

Reisebeispiel - Four Seasons The Nam Hai Resort: Das Four Seasons The Nam Hai Resort beispielsweise verkörpert diese Philosophie in fast allen Bereichen und bietet seinen Gästen die Möglichkeit, aktiv Teil eines umweltfreundlichen Konzepts zu werden - sei es durch den Besuch der eigenen Kräuter- und Gemüsefarm oder beim Erkunden der 35ha großen, biodiversen Gartenanlagen. Das Resort setzt außerdem auf nachhaltige Maßnahmen wie solarbetriebene Wassererhitzer und plastikfreie Annehmlichkeiten.

2. Multigenerational Travel

Multigenerational Travel - das gemeinsame Reisen von Familien über mehrere Generationen - erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Diese Art des Reisens stärkt den familiären Zusammenhalt und kombiniert Abenteuer mit Erholung zu einer harmonischen, generationsübergreifenden Erfahrung.

Reisebeispiel - Puente Romano Beach Resort: Im Puente Romano Beach Resort, Marbella, wird der Nachwuchs beispielsweise wie kleine VIPs empfangen: Der "La Casita Kids Club" ist das Paradies für kleine Abenteurer. Mit einem privaten Pool, einem Baumhaus und kreativen Workshops bietet er alles, was junge Herzen höher schlagen lässt. Besondere Highlights sind die Schatzsuche durch das Resort und ein Escape-Room voller Rätsel. Sportliche Energiebündel können sich bei Tennis, Wassersport und sogar Banana-Boot-Touren auspowern. Kleine Feinschmecker lernen in Sushi-Masterclasses die Kunst des Rollens und können ihr Können bei einem Familiendinner im NOBU zeigen. So wird der Aufenthalt für Kinder zu einem unvergesslichen Erlebnis – voller Spaß, Kreativität und exklusiver Unterhaltung! Einen privaten Rückzugsort ermöglicht das Puente Romano Beach Resort mit der neuen Villa Armonia.

3. Longevity

In der heutigen schnelllebigen Welt gewinnt Longevity Travel an Bedeutung - Reisen für ein längeres, gesünderes Leben. Hier liegt der Fokus auf gesunder Ernährung, Bewegung und Stressbewältigung, um Körper und Geist langfristig zu stärken. Von Medical-Spas bis zu Yoga-Retreats oder den „Blue Zones“ - der Fokus liegt auf "Me-Time".

Reisebeispiel - Mayrlife: Das Mayrlife in Altaussee beispielsweise vereint moderne Mayr-Medizin mit der heilenden Kraft der alpinen Natur. Hervorragende Ärzte, Therapeuten und Spezialisten setzen alles daran, die Gäste bei der Erreichung ihrer individuellen Gesundheitsziele zu unterstützen und zu heilen. Im Zentrum des Heilungs- und Regenerationsprozesses stehen Entgiftungs- und Entschlackungsprogramme, die die Selbstheilungskräfte aktivieren und zu neuer Gesundheit führen. Ergänzt wird das Angebot durch Atem- und Sauerstofftherapien, Fitnessprogramme, Kryotherapie, maßgeschneiderte Ernährungspläne, Diagnostik, Hypnose und Breathwork, die eine ganzheitliche Gesundheitsförderung ermöglichen.

4. Experiential Travel

Das Verständnis von Luxus hat sich gewandelt, von dem, was ich habe, zu dem, was ich erlebe. Maßgeschneiderte und lebensverändernde Erlebnisse für anspruchsvolle Reisende setzen neue Maßstäbe im Reisemarkt. Dieser Trend verkörpert Reisen, die mit höchster Präzision und Leidenschaft fürs Detail gestaltet werden, um den Gästen ein unvergessliches und einzigartiges Erlebnis zu ermöglichen.

Reisebeispiel - Soneva: Mit dem Soneva Stars-Programm holt sich Soneva Michelin-Sterne-Köche, preisgekrönte Schriftsteller und Weltmeister im Apnoetauchen und Fußball, wie Michael Ballack, mit denen Gäste Neues erlernen können. In interaktiven Workshops und persönlichen Gesprächen gewähren sie faszinierende Einblicke in ihre Welt. Diese Begegnungen berühren, inspirieren und hinterlassen bleibende Erinnerungen, die jeden Aufenthalt bei Soneva zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

5. Nature is Therapy

Nature is Therapy steht für Reisen, die das Wohlbefinden stärken und eine tiefe Verbindung zur Natur ermöglichen. Ob durch belebende Cold Plunges in Seen, Spaziergänge entlang des Wassers oder den Komfort von Cityhotels am See - diese Erlebnisse lassen uns Kraft aus den einfachsten Dingen schöpfen: der Frische einer Brise, dem beruhigenden Rauschen der Bäume und dem unmittelbaren Gefühl, Teil der Natur zu sein.

Reisebeispiel - Baur au Lac: Das Baur au Lac, direkt am Ufer des Zürichsees gelegen, kombiniert beispielsweise urbanen Lifestyle mit erholsamer Natur. Der Park mit denkmalgeschützten Bäumen und Blick auf die Alpen bietet Gästen eine ruhige Oase zum Entspannen. Hier leben 80.000 Honigbienen, die den einzigartigen Baur au Lac Honig produzieren. Kurz vor der Art Basel wird der Garten zudem zu einem Ausstellungsort für renommierte Künstler im Rahmen von „Art in the Park“, wo beeindruckende Skulpturen und Fotografie-Ausstellungen präsentiert werden. (red)