Gruber-reisen: Rückblick 2024 & Ausblick 2025

Die ersten Monate des Jahres 2024 verliefen für Gruber-reisen überaus positiv. Besonders erfreulich waren die Vorausbuchungen bis in den März hinein. Dennoch brachte das Jahr auch Herausforderungen mit sich: Die Insolvenz von FTI führte zu einer Umstrukturierung des Marktes. Das familiengeführte Unternehmen konnte jedoch gut auf diese Veränderungen reagieren und die Auswirkungen abfedern. Im Sommer, vor allem in den Monaten Juli und August, wurden viele Kurzfristbuchungen verzeichnet. So blickt das Unternehmen trotz dieser Herausforderungen auf ein starkes Jahresergebnis zurück und verzeichnet eine Zunahme an Buchungen im Bereich Kreuzfahrten sowie Badeurlaub.

Unter den beliebtesten Zielen im Sommer 2024 hat Griechenland die Spitzenposition eingenommen, gefolgt von Kroatien, Spanien, Italien und die Türkei. Für den Winter 2024/25 zeichnet sich ein spannender Trend ab: Spanien ist das meistgebuchte Sonnenziel bei Gruber-reisen in der kalten Jahreszeit. Dicht gefolgt von den exotischen Fernreisezielen Malediven, Thailand, Mauritius sowie die USA.

Urlaubsbarometer 2025

Der Veranstalter hat seine KundInnen auch heuer wieder zu ihren Urlaubsplänen befragt. Insgesamt 1.300 Befragte teilten ihre Pläne und Wünsche für das Reisejahr 2025 mit. So zeigt der Urlaubsbarometer 2025: die Reiselust der Österreicher hat nicht nachgelassen - Urlaub steht bei den meisten TeilnehmerInnen weiterhin ganz oben auf der Prioritäten-Liste. Was außerdem bei der Umfrage hervorsticht - Frauen haben in der österreichischen Reisewelt das Sagen. Mit über 65% der UmfrageteilnehmerInnen dominieren sie und setzen die Trends. Auch Familien sind stark vertreten, über zwei Drittel der Befragten haben Kinder.

Buchungsstand und Reisepläne

Ganz nach dem Motto "Vorfreude ist die schönste Freude" gaben 21% der Befragten an bereits eine Reise für 2025 gebucht zu haben. Weiters teilte die Mehrheit mit, einen Urlaub im kommenden Jahr fest einzuplanen. Nur etwa 8% teilten mit, 2025 auf Urlaub zu verzichten.

Für ein Viertel der Befragten sei ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ausschlaggebend für die endgültige Buchung. Weitere wichtige Faktoren bei der Entscheidung für eine Reise: Flexibilität und Sicherheit

Länder & Städte Katalog 2025

Der neue Länder & Städte Katalog 2025 von Gruber-reisen bietet mit mehr als 300 Reisen in 34 Länder eine große Auswahl an Bus- und Flugreisen. Neben beliebten Reisezielen finden sich auch zahlreiche neue und außergewöhnliche Ziele, die für jeden Geschmack und jede Art von Urlaub die passende Option bereithalten. Der Katalog folge laut Gruber-reisen den Trends und vereint so klassische Rundreisen, Städtereisen sowie innovative Reiseprogramme, die sowohl Individualreisende als auch Gruppen ansprechen.

Das Produktportfolio im Bereich Badereisen wurde dabei für 2025 nochmals stark erweitert. So können sich Reisende nun bereits auf rund 2000 ausgewählte Hotels in Europa und Fernzielen freuen. Die Auswahl umfasst sowohl Premium-Qualität als auch Top-Destinationen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen und Wünschen der Kunden gerecht werden. Die wichtigste Destination im Bereich Badereisen ist und bleibt die Insel Brač mit dem Bretanide Sport & Wellness Resort.

Mehr Tennis- & Golfreisen

Für 2025 wird auch das Portfolio von Tennisreisen Zischka weiter ausgebaut. Zwei neue Tenniscamps kommen hinzu: Eine weitere Tennisanlage in Porec sowie eine neue Anlage in Rabac (beides Kroatien) werden ab 2025 bespielbar sein. Diese Erweiterungen sind das Ergebnis der anhaltend hohen Nachfrage und sollen den Gästen noch mehr Möglichkeiten bieten, ihre Tenniskompetenzen in einer traumhaften Umgebung zu verbessern.

Außerdem verzeichnet das Unternehmen im Bereich Golfreisen im Vergleich zum Vorjahr (Stand Ende November) eine 5%ige Steigerung der Personenanzahl für Vorausbuchungen. Das stetige Wachstum von Gruber Golfreisen spiegelt sich nun auch in der Vergrößerung der Infrastruktur wider. Aufgrund der hohen Nachfrage ist die Hauptfiliale in die Gruber-reisen Zentrale in der Puchstraße 176 umgezogen. Von diesem neuen Standort aus plant das Unternehmen nun das Angebot noch weiter auszubauen und noch mehr Golfliebhabern unvergessliche Reiseerlebnisse zu bieten.

Die "Reisezeit" 2025

Am Samstag, den 11. Jänner 2025, von 10 bis 16 Uhr, öffnet Gruber-reisen wieder die Türen zum größten steirischen Reiseevent am Flughafen Graz. ExpertInnen und PartnerInnen aus allen Bereichen der Reisebranche stehen den BesucherInnen den ganzen Tag zur Verfügung und präsentieren die neuesten Trends und Ziele weltweit. Zudem erwarten sie exklusive Flughafenführungen und Gewinnspiele mit attraktiven Reisepreisen und Sofortgewinnen.

Mehr Infos zu Gruber-reisen unter: www.gruberreisen.at (red)