Coral Travel & Ferien Touristik-Roadshow im Februar 2025

Die "Reisen mit Wissen"-Roadshow macht Ende Februar in vier österreichischen Städten Halt. In ausgesuchten Locations erwartet das Team von Coral Travel & Ferien Touristik gemeinsam mit seinen Partner Agents jeweils ab 18:30 Uhr in folgenden Städten:

Salzburg: 24. Februar 2025 | Kavalierhaus Klessheim

24. Februar 2025 | Kavalierhaus Klessheim Linz: 26. Februar 2025 | voestalpine 26.02.25

26. Februar 2025 | voestalpine 26.02.25 Graz: 27. Februar 2025 | Helmut List Halle

27. Februar 2025 | Helmut List Halle Wien: 29. Februar 2025 | wolke19

Anmeldung: ab sofort HIER (red)