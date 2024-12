Robinson kürt Top 20-Agenturen in Österreich

Der Einsatz die Top 20-Partner werde ganzjährig mit zahlreichen Vorteilen belohnt. Exklusive Goodies des Partnerprogramms seien etwa ein Robinson Getränkegutschein in Höhe von 50 EUR, ein Freiaufenthalt für eine Person für sieben Nächte in einem Robinson Club nach Wahl für die Top 10 Partner sowie ein Freiaufenthalt für eine Person für drei Nächte in einem Robinson Club nach Wahl für die Top 20 Partner. Zudem erhalte jede Büroleitung eine Einladung zur gemeinsamen Top-Reise im Jahr 2025, so Robinson in einer Aussendung.

Exklusiver Support

Die 20 umsatzstärksten Partner erhalten exklusiven Support. Dieser beinhalte die Möglichkeit zur Anfrage bei ausgebuchten Zimmerkategorien, Unterstützung bei Verkaufsförderungsaktionen und Messeauftritten durch das Robinson Vertriebsteam, finanzielle Unterstützung bei verkaufsfördernden Aktionen, jährliche, kurzfristig ausgeschriebene Sonder-PEPs und vieles mehr, heißt es weiter. Die Auszeichnung der zehn umsatzstärksten Agenturen erfolgt mittels Urkunde. Alle Top 20-Agenturen erhalten einen E-Mail-Banner sowie eine Social Media Post-Vorlage mit der Top-Partner Auszeichnung. Robinson setzt auf die persönliche Betreuung der Partner-Reisebüros. Dafür sorgt in Österreich direkt vor Ort Robinson Verkaufsleiterin Silvana Redo, MBA. Robinson-News aus erster Hand, Verkaufs- und Marketingunterstützung, Kontaktdaten zu den Clubs und Infos zu Ermäßigung für den eigenen Robinson Urlaub finden Agents unter www.go-robinson.com.

Top 20 Robinson-Agenturen (alphabetisch sortiert):