Hertz: Ein Auto für ein Wochenende

Die heutige Gesellschaft verspüre zunehmend den Wunsch nach Flexibilität und Mobilität auf Abruf. Das Mieten von Fahrzeugen an Wochenenden passe perfekt in diese neue Mobilitätskultur und stärke den Trend nach Use-on-Demand-Modellen.

Eine der bedeutendsten Vorteile der Wochenendmiete sei die Kosteneffizienz: KundInnen zahlen nur für die tatsächlich genutzte/gemietete Zeit, ohne sich um laufende Kosten wie Wartung, Versicherung oder Parkgelegenheiten kümmern zu müssen. Darüber hinaus würden sie sich finanzielle Bindungen ersparen, die mit dem Besitz eines Autos einhergehen, wie Kreditaufnahmen oder Instandhaltungskosten. Hinzu komme die Zeitersparnis, da Servicetermine nicht selbst wahrgenommen werden müssen. Ob für einen Familienausflug oder einen Wochenendausflug mit Freunden - die Wochenendmiete ermögliche eine Vielzahl an Optionen, die den dynamischen Lebensstil der Fahrer unterstütze, heißt es weiter.

Kostenschonend und flexibel

Alle Interessierten seien herzliche eingeladen, die hochwertigen Fahrzeugflotte zu testen, sich von den zahlreichen Vorteilen der Wochenendmiete zu überzeugen und zu profitieren. „Niemand möchte für etwas bezahlen, das er nicht nutzt. So auch bei Autos, die die meiste Zeit des Jahres nur in der Garage stehen. Wochenendmieten geben dem Kunden die Möglichkeit, nur für jene Zeitspanne zu bezahlen, in der das Auto effektiv genutzt und bewegt wird. Dies ist kostenschonender, flexibler und liegt ganz im Trend der neuen Mobilitätsansprüche“; sagt Andreas Weingartner, Marketing und Sales Director von Hertz. (red)