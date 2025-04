Sharing-Plattform MyCamper startet in Österreich

Die MyCamper AG ist die größte Plattform für das Sharing von privaten Campingfahrzeugen in der Schweiz und führend in mehreren skandinavischen Ländern. Ab sofort bietet das Unternehmen auch in Österreich seine Dienste an. Über die Online-Plattform können private Camper, Wohnmobile, Wohnwagen und ausgebaute Vans unkompliziert vermietet und gebucht werden. Ziel ist es, die bestehenden Ressourcen besser zu nutzen und gleichzeitig mehr Menschen individuelle Campingerlebnisse zu eröffnen.

MyCamper setzt auf nachhaltiges Wachstum und plant, die Plattform in den kommenden Monaten kontinuierlich auszubauen. Das Unternehmen ist überzeugt, dass der österreichische Markt ein großes Potenzial bietet und blickt optimistisch auf die nächsten Jahre. Die Buchungen und das stetige Wachstum der Community bestätigen das erfolgreiche Konzept und die steigende Nachfrage nach flexiblen, nachhaltigen Reisemöglichkeiten.

Vorteile von Camper-Sharing

Die Plattform bietet sowohl für NutzerInnen als auch für BesitzerInnen zahlreiche Vorteile, wie eine unkomplizierte (Ver-)Mietung und einen umfassenden Service. Bei jeder Buchung wird das Fahrzeug automatisch über Omocom, ein schwedisches Versicherungsstart-Up, versichert. Das Mieten eines Wohnmobiles über eine Privatperson ist laut MyCamper um bis zu 40% günstiger als die kommerzielle Miete. BesitzerInnen können sich ab sofort kostenlos registrieren und ihre Fahrzeuge zu selbst gewählten Preisen und Daten vermieten und dabei selbst entscheiden, wer mieten darf.

„Die Idee von MyCamper trifft den Nerv der Zeit. Unsere Community wächst stetig, weil es den Menschen Freude bereitet, ihr eigenes Fahrzeug zu teilen und anderen unvergessliche Reisen zu ermöglichen“, erklärt Stefan Lieberherr, Mitgründer und CEO von MyCamper.

Erfolgsgeschichte von MyCamper

Das Konzept von MyCamper entstand 2015 während eines Campingurlaubs von Gründer Michele Matt. Gemeinsam mit Mirjam Affolter und Stefan Lieberherr gründete er das Unternehmen, das sich schnell zur größten Plattform für das Teilen von Campingfahrzeugen in der Schweiz entwickelte. 2019 nahm MyCamper an der TV-Show „Höhle der Löwen“ teil und wurde im selben Jahr zu einem der Top 100 Start-Ups der Schweiz ausgezeichnet. In den folgenden Jahren erweiterte das Unternehmen sein Angebot und übernahm 2022 den schwedischen Anbieter Housecar, wodurch die Expansion in Skandinavien vorangetrieben wurde.

Weitere Infos unter: mycamper.com (red)