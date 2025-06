Sunny Cars: Analyse zum Mietwagenmarkt Mai 2025

Durch die vielen feiertagsbedingten langen Wochenenden und die nahenden Pfingstferien zog die Anzahl an Mietwagenbuchungen im Mai weiter an. Dies wirkte sich auch auf die Preise aus – erstmalig seit März 2025 stiegen die Kosten. Eine Analyse des Mietwagenanbieters Sunny Cars zeigt einen Durschnittswert von knapp 460 EUR pro Buchung bei einer durchschnittlichen Reisedauer von acht Tagen. Trotz höherem Preisniveau kommt der Mietwagen den Buchenenden deutlich günstiger als noch vor einem Jahr: Im Mai 2024 lag der Preis im Mittel noch bei über 500 EUR. Konstant hingegen zeigen sich die beliebtesten Zielgebiete der Mietwagenreisenden, wo weiterhin Spanien an der Spitze steht.

Trend Buchungen:

Im Mai verzeichnete Sunny Cars eine steigende Nachfrage an Buchungen. Der genaue Blick zeigt: Grund dafür sind insbesondere Last-Minute-Reservierungen. Denn deutlich über die Hälfte aller Mai-Buchungen galt für den Abreisezeitraum Mai oder Juni, nur ein Drittel bezog sich auf die Hochsaison von Juli bis September. Entsprechend gut 10% gehören zu den Early Birds und sicherten sich ihren Mietwagen schon für Abreisen ab Oktober 2025 oder später. Fun Fact: Eine erste Reservierung fand bereits für eine Reise im Oktober 2026 statt.

Preisentwicklung:

Durch die hohe Nachfrage stiegen auch die Kosten an, so dass der durchschnittliche Preis mit 459 EUR etwa 5% höher lag als im April 2025. „Beim Blick auf diese Entwicklung zeigt sich einmal mehr: Wer früh bucht, profitiert von günstigeren Preisen. Wer seinen Urlaub früh bucht aber den Mietwagen auf den letzten Drücker reserviert, muss mit höheren Kosten rechnen“, erklärt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. Die gute Nachricht für alle Last-Minute-Fans: Die Verfügbarkeiten zeigen sich stabil, auch Spätentschlossene bekommen 2025 noch ein Urlaubsauto. Und das zu besseren Preisen als noch im Vorjahr. Denn das Preisniveau im Mai 2025 lag 10% unter den Preisen im Mai 2024.

Trend Zielgebiete:

Die beliebtesten Reiseziele zeigen auch im Mai keine Veränderung. Das Mittelmeer hat die Nase vorn, auf der Fernstrecke sind die USA weiterhin Spitzenreiter. Nur innerhalb der Platzierung gibt es einen Platzwechsel: Italien schiebt sich an Portugal vorbei auf Platz Nummer drei. „Insbesondere die italienischen Inseln gehören zu den Top-Zielen im Sommer“, so Thorsten Lehmann. „Zudem zählt Italien zu unseren Quellmärkten – und italienische Reisende verbringen auch gerne Zeit im eigenen Land.“

Folgende Zielgebiete verzeichneten im Mai 2025 die höchste Zahl an neuen Anmietungen: