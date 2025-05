Sunny Cars: Analyse zum Mietwagenmarkt April 2025

Laut Analyse des Mietwagenanbieters sorgten die zahlreichen sonnigen und warmen Tage im April 2025 für ein deutlich gestiegenes Interesse an Ferien mit dem Mietwagen: Die Buchungszahlen lagen rund 7% über dem Niveau des Vorjahresmonats. Parallel dazu entwickelten sich auch die Preise – so stiegen die durchschnittlichen Kosten pro Buchung im April 2025 ebenfalls um 7% auf 440 EUR. Trotz dieses Anstiegs zeigt ein Blick auf das laufende Jahr insgesamt, dass die Preise tendenziell sinken.

Details zur Preisentwicklung:

Im Februar 2025 kostete ein Ferienauto mit durchschnittlicher Mietdauer von acht Tagen noch 477 EUR, im März 456 EUR. Der April mit 440 EUR zeigt damit einen neuen Tiefstwert für das aktuelle Jahr an. Unter der 450 EUR-Marke lagen die Preise zuletzt im Oktober 2024. „Diese saisonale Entwicklung verläuft analog zu den Vorjahren“, erklärt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. „Diese moderaten Preisschwankungen gehören bei tagesaktuellen Preisen dazu. Dennoch sehen wir ein stabiles Preisniveau, dass sich gegenüber dem Vorjahr nur wenig erhöht hat.“ Dies belegt auch der direkte Vergleich: Im April 2024 lag der Durchschnittspreis bei 412 EUR und damit 7% niedriger als im April 2025.

Zielgebiete bleiben konstant

Die bei Mietwagen-Reisenden beliebtesten Urlaubsziele behaupten schon den dritten Monat in Folge fast unverändert ihren Platz im Ranking. Die USA bleiben das meist gefragte Fernreiseziel und einzige Langstreckendestination innerhalb der Top Fünf. Die vordersten Plätze zeigen die Beliebtheit der Mittelmeerdestinationen bei UrlauberInnen. Unter ihnen führt Spanien und seine Inseln das Ranking an. Einzige Veränderung: Griechenland schiebt sich an Portugal vorbei, so dass die Plätze zwei und drei im Vergleich zu den Vormonaten tauschen.

Top-Zielgebiete:

Folgende Zielgebiete verzeichneten im April 2025 die höchste Zahl an neuen Anmietungen:

Spanien Griechenland Portugal Italien USA

Viele kurzfristige Buchungen

Über die Hälfte aller im April 2025 eingegangenen Buchungen bezog sich auf den gleichen Monat oder Folgemonat Mai 2025. Dagegen entschieden sich rund 39% dafür, ihren Mietwagen weiter im Voraus zu buchen und reservierten für ihren Urlaub von Juni bis September 2025. (red)