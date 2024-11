Flughafen Klagenfurt & AUA feierten Partnerabend

Im einladenden Ambiente des Flughafen-Bistros UDO&ROY trafen sich Dienstag Abend zahlreiche Touristikprofis zum Partnerabend. Austrian Airlines und der Flughafen Klagenfurt bedankten sich im Rahmen des Jahresausklanges bei ihren PartnerInnen aus der Reisebranche für die gute Zusammenarbeit und informierten zu aktuellen Themen. Anschließend blieb noch Zeit für den zwanglosen Austausch bei Speis und Trank.

Dank an Kärntner Reiseprofis

Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, unterstrich die wichtige Rolle der heimischen Reiseprofis: „Die Kärntner Reisebüro-Agents ebenso wie die Travelmanager der heimischen Unternehmen sind enorm wichtige Partner des Flughafens und der Fluggesellschaften. Durch ihren täglichen, direkten Kontakt zum Kunden tragen sie das Angebot unserer Airline-Partner hinaus. Die Gelegenheit wurde genutzt, um über Neuigkeiten zu informieren und sich gegenseitig auszutauschen. Es freut mich besonders, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind.“

Auch Bernhard Hamela, District Key Account Manager bei der Lufthansa Group, schätzt die Zusammenarbeit mit den Kärntner Reisebüros und Geschäftsreisestellen: „Seit der Implementierung der neuen Flugzeiten im Tagesrand auf der Strecke Klagenfurt – Wien sehen wir sehr positive Buchungszahlen, die uns in unserem Engagement im Kärntner Markt bestärken. Austrian Airlines setzt stark auf den Rückhalt durch die lokale Reisebranche. Im Rahmen dieses Branchentreffs wollten wir dafür unseren Dank aussprechen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!“

AUA am Airport Klagenfurt

Der Flughafen Klagenfurt wird durch Austrian Airlines ganzjährig mit bis zu 13 wöchentlichen Direktflügen im Tagesrand an den Hub Wien angebunden. Mittels Umsteigeverbindungen über das Drehkreuz Wien sind über 80 Ziele in ganz Europa und weltweit mit kurzen Umsteigezeiten an den Kärntner Wirtschaftsraum und das Tourismusland Kärnten angebunden. In den Wintermonaten erweitert Austrian das Angebot und fliegt jeweils samstags die Strecke Hamburg – Klagenfurt direkt. *Neu*: SkyAlps fliegt von Mai bis Oktober 2025 zweimal wöchentlich direkt von Klagenfurt nach Hannover. Ryanair verbindet Klagenfurt ganzjährig mit zwei wöchentlichen Direktflügen mit London-Stansted und im Sommer (wieder ab Ende März 2025) zweimal wöchentlich direkt mit Alicante und bis zu fünfmal pro Woche direkt mit Palma de Mallorca.

Informationen zum aktuellen Flugplan unter www.klagenfurt-airport.at (red)