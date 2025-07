Emirates fliegt nach Shenzen

Mit der neuen täglichen Verbindung bietet die Fluglinie nun 42 wöchentliche Flüge zu vier wichtigen Städten auf dem chinesischen Festland an – Peking, Shanghai, Guangzhou sowie Shenzhen. Damit ermögliche Emirates Passagieren und auch Unternehmen eine verbesserte Anbindung und mehr Reisemöglichkeiten von und nach China, so die Airline in der Aussendung zum Erstflug.

Der Emirates Flug EK328 wird mit einer Boeing 777-300ER in Vier-Klassen-Konfiguration durchgeführt: acht private Suiten in der First Class, 40 Liegesitzen in der Business Class, 24 Sitzen in der Premium Economy und 260 geräumigen Sitzen in der Economy Class stehen den Passagieren zur Wahl. Shenzhen ist die erste Stadt auf dem chinesischen Festland, die mit den umgerüsteten Emirates Flugzeugen bedient wird.

Verbesserter Fracht- und Passagierbetrieb

Emirates fliege bereits seit dem Jahr 2004 Ziele in China an und spiele eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung nahtloser Verbindungen zu über 50 Ländern entlang der Neuen Seidenstraße, was einem Drittel der 150 an der Initiative beteiligten Länder und Regionen entspreche. Die Ausweitung des Flugbetriebs der Fluggesellschaft werde das BesucherInnenaufkommen aus den GCC-Ländern und Afrika in der Greater Bay Area weiter steigern und gleichzeitig Branchen wie intelligente Fertigung, E-Commerce und Biopharmazeutika durch ein 72-Stunden globales Lieferkettensystem unterstützen, da die eingesetzten Maschinen auch über 16 Tonnen Frachtkapazität pro Flug verfüge, schreibt Emirates weiter. (red)