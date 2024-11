TUI-Tipps für Adventreisen in Österreich

Von festlich geschmückten Adventmärkten über Krampusläufe bis hin zu idyllischen Winterlandschaften in den Alpen - in Österreich wird in der Vorweihnachtszeit eine große Vielfalt an Erlebnissen geboten. TUI hat drei Hoteltipps in beliebten Regionen mit Adventtraditionen zusammengestellt, die sicher dafür sorgen, dass die Vorfreude auf Weihnachten (noch mehr) steigt.

Traditionelle Vorweihnachtszeit in Gastein

Der TUI Kids Club Hotel Sonngastein wird am 21. Dezember neu eröffnet und bietet Österreichs größte Spiel- und Erlebnishalle für Kinder mit zirka 1.600m² an - mit Boulder-Kletterwand und Drei-Feld-Trampolinanlage. Der Club liegt am Ortsrand von Bad Gastein inmitten des Nationalparks Hohe Tauern. Ein besonderes Erlebnis hier sind die traditionellen Krampusläufe, bei denen über 100 Krampusgruppen durch das Tal ziehen. In Dorfgastein, Bad Hofgastein und Bad Gastein finden auch heuer wieder stimmungsvolle Adventmärkte mit regionaler Handwerkskunst sowie köstlichen Schmankerln und Glühwein statt. In Bad Gastein können beim diesjährigen ARTvent-Markt wieder Kunstgegenstände bewundert werden und sich Kinder in der Weihnachtswerkstatt ausprobieren.

Stimmungsvolle Wintererlebnisse im Raurisertal

Auch das nur unweit vom Gasteinertal gelegene Time To Smile Aparthotel Golden Lodges im Raurisertal ist ganz neu - es wurde erst letztes Jahr eröffnete. Die luxuriösen Apartments für bis zu acht Personen befinden sich auf knapp 1.000m Seehöhe direkt an der Skipiste. Die Anlage ist eingebettet in die imposante Gebirgswelt des Nationalparks Hohe Tauern und ein optimaler Startpunkt für Winterwanderungen und Pistenspaß. Die Talstation des Skigebiets Rauriser Hochalmbahnen ist nur 600m entfernt. Besonderes Highlight im Raurisertal ist eine romantische Pferdekutschenfahrt durch die winterliche Landschaft, bei der man dick in Decken eingehüllt und mit Glühwein und Tee ausgestattet dem Glockengebimmel der Pferde lauschen kann.

Genussvolle Weihnachtsdörfer am Fuschlsee

Das luxuriöse Ebner‘s Waldhof am See Resort & Spa direkt am Fuschlsee ist nur etwa 30 Autominuten von Salzburg Stadt entfernt und bietet seinen Gäste Kulinarik auf Hauben-Niveau sowie unvergesslichen Naturerlebnissen. Das Hotel bietet außerdem das größte private Hotel-Spa im Salzkammergut mit sieben Pools, darunter einem Erlebnis-Felsenbad im Innenbereich, Whirlpools, einem Tauchbiotop und einem Sole-Freibad mit Unterwassermusik. In den kleinen Dörfern rund um den Fuschlsee finden zahlreiche Adventveranstaltungen statt. Dazu gehören Krampus- und Perchtenläufe genauso wie Handwerksvorführungen, Lesungen und Blasmusik. Der Adventmarkt in Faistenau unter der 1.000-jährigen Linde sowie der Adventmarkt im Brunnengarten in Ebenau sind besonders beliebte Ausflugsziele in der Vorweihnachtszeit. Keinesfalls verpassen sollte man die Laternenwanderung entlang des Joseph Mohr Gedenkwegs in Hintersee, die an drei Freitagen im Advent stattfindet.

Weitere Informationen unter: www.tui.at/weihnachten (red)