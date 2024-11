Die Rückmeldungen hätten gezeigt, dass besonders die intensiven Gespräche und die Möglichkeit, gezielt auf die Bedürfnisse der FachbesucherInnen einzugehen, sehr geschätzt worden sei. Auch die gestiegenen Verkaufszahlen der Aussteller würden den hohen Wert des Messeangebots unterstreichen. Mit rund 140 Ausstellern und Marken, interaktiven Stationen und einem vielseitigen Rahmenprogramm – von Workshops und Vorträgen bis hin zu sportlichen Aktivitäten und Mitmachstationen – sei die Messe ein rundum gelungenes Erlebnis gewesen.

Größte Fotomesse im DACH-Raum

„20 Jahre Photo+Adventure haben gezeigt, dass das Thema nach wie vor von großem Interesse ist und durch den technologischen Fortschritt noch dynamischer und interaktiver geworden ist. Als mittlerweile größte Fotomesse im deutschsprachigen Raum hat sich die Photo+Adventure als die bedeutendste Plattform für Fotografie und Erlebnis-Reisen etabliert. Die Messe hat einmal mehr gezeigt, dass sie mehr ist als nur eine Produktausstellung. Sie ist ein lebendiger Treffpunkt für die gesamte Community. Die Messe bietet nicht nur die Möglichkeit, neuestes Equipment zu entdecken, sondern auch Raum für den Austausch von Ideen und Erfahrungen. Für viele war es ein Wochenende, das voller neuer Impulse und Inspirationen steckte und das nächste Abenteuer in greifbare Nähe rückte“, so der Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Die nächste Messe sei bereits in Planung: Am 8. und 9. November 2025 kehrt die Messe in die Eventpyramide zurück. (red)