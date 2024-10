DTH Travel: Länderbroschüren als Verkaufshilfe

Nach dem großen Erfolg des China-Leitfadens, den das Unternehmen im Juli dieses Jahres veröffentlicht hat, hätte eine hohe Nachfrage seitens der Partner nach weiteren Leitfäden für andere asiatische Länder bestanden. Guides für Thailand, Vietnam, Malaysia, Laos, Kambodscha, Hongkong, Singapur, Sri Lanka, die Malediven, die Philippinen und Japan ergänzen nun das Portfolio. Die Leitfäden bieten wertvolle Informationen, Insidertipps und Verhaltensregeln und praxisnahe Ratschläge für eine erfolgreiche KundInnenberatung.

„Wir möchten Reisebüros dabei unterstützen, Asienreisen noch erfolgreicher zu verkaufen und gleichzeitig ihre Beratungsqualität zu steigern. Mit unseren neuen Verkaufsleitfäden bieten wir praxisnahen Support aus erster Hand und zeigen unsere Expertise in den jeweiligen Destinationen“, erklärt Meggie Valdes, Group Marketing Direktorin bei DTH Travel. „Mit den Verkaufsleitfäden gehen wir auf die Bedürfnisse unserer Vertriebspartner ein und zeigen uns als starker, verlässlicher Weggefährte an ihrer Seite,“ fügt CEO Stephan Roemer hinzu. „Die Verkaufsleitfäden vermitteln einen Eindruck von dem Servicelevel, das wir unseren Kunden bieten können. Wir stehen diesen darüber hinaus mit einer Bandbreite an individualisierten Beratungs- und Schulungsleistungen zur Seite.“

Reisetrends in Asien

Der Tourismus in Asien entwickele sich stetig weiter, und immer mehr Reisende würden nach authentischen Erlebnissen jenseits der klassischen Sehenswürdigkeiten suchen. Gefragt seien Begegnungen mit Einheimischen, tiefere Einblicke in deren Alltag und Reisen abseits der ausgetretenen Pfade. DTH Travel habe sich darauf spezialisiert, derartige Erlebnisse zu kreieren und maßgeschneiderte Reisen zu entwerfen, die den individuellen Wünschen der Reisenden gerecht werden. Die lokalen ExpertInnenteams vor Ort würden einzigartige Erlebnisse gewährleisten, die tief in die Kultur und das Leben der Destinationen eintauchen – sei es ein Kochkurs in einem Dorf in Laos, eine Übernachtung bei einer einheimischen Familie in Malaysia oder eine Wanderung durch unberührte Landschaften in Vietnam, heißt es in einer Presseaussendung.

Die Verkaufsleitfäden stehen ab sofort auf der Website von DTH Travel zum Download bereit: https://dth.travel/brochures-guides/