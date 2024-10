Moby Lines: Routen-Update & Buchungsstart für 2025

Moby Lines stellt mit dem Buchungsstart auch die Neuerungen für den Sommer 2025 vor. So dürfen sich Reisende auf modernere Schiffe in der Flotte, einem dichteren Streckennetz und einer Verlängerung der Saison freuen. Letzteres soll die Tourismus-Hauptsaison entzerren, was den Bedürfnissen von Reisezielen und Passagieren entspricht. Buchungen für die Saison 2025 sind ab sofort möglich.

Sardinien:

Die Strecke Genua-Olbia ist seit jeher das Tor nach Sardinien für Reisende aus Norditalien und Nordeuropa, die diese Route sehr schätzen. Um der Nachfrage gerecht zu werden, wird die Strecke kommendes Jahr länger bedient: So startet der Betrieb am 16. April und endet erst am 3. November 2025.

Auch die Route Genua-Porto Torres wird fortgeführt und ganzjährig durch Nachtfahrten bedient. Die Schwesterschiffe Moby Fantasy und Moby Legacy werden weiterhin auf der Strecke Livorno-Olbia eingesetzt, die ebenfalls ganzjährig bedient wird.

Um das Trio der Strecken von und nach Sardinien zu vervollständigen, die an 365 Tagen im Jahr befahren werden, bietet die Route Civitavecchia-Olbia ganzjährige Nachtfahrten. Zudem gibt es zur Hauptsaison zwischen Juni und September eine Verbindung tagsüber: Die Abfahrt in Civitavecchia findet um 8:30 Uhr und Rückfahrt ab Olbia um 12:00 Uhr oder 15:30 Uhr statt.

Im August 2025 wird die Strecke Piombino-Olbia - die schnellste Möglichkeit, Sardinien zu erreichen - wiedereröffnet.

Gegen Ende des Jahres 2024 werden dann auch die Buchungen für Santa Teresa di Gallura – Bonifacio geöffnet – für die schnellste Verbindung zwischen Sardinien und Korsika, die mehrmals täglich und ganzjährig im Programm ist.

Sizilien:

Die Schiffe Florio und Rubattino sind ganzjährig auf der Linie Neapel-Palermo mit täglichen Nachtfahrten in beide Richtungen im Einsatz. Im August gibt es zusätzlich zu den abendlichen Abfahrten auch eine Verbindung tagsüber.

Korsika:

Im Jahr 2025 wird die Strecke Genua-Bastia zwischen dem 28. Mai bis 13. September mit der Moby Orli und Moby Aki bedient. Bis Mitte August werden Nachtfahrten von Genua nach Bastia und tagsüber Verbindungen von Bastia nach Genua angeboten. Ab Mitte August wird die Strecke wie umgekehrt befahren, mit Tagfahrten ab Genua und Nachtfahrten von Korsika zurück. Darüber hinaus werden von Anfang Juni bis Anfang September an den Wochenenden und zu den Hauptreisezeiten die Tagesfahrten mit Moby Wonder und Moby Aki verstärkt.

Die Route Livorno-Bastia wird vom 24. Mai bis 19. Oktober 2025 mit einer Abfahrt ab Livorno um 8:00 Uhr morgens und zurück ab Bastia um 14:00 Uhr bedient. Hier ist auch wieder die Vorabendübernachtung an Bord möglich (MOBY Night).

Weitere Informationen unter: www.mobylines.de (red)