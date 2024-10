Wales-Webinar im Oktober

Wales ist für seine ursprüngliche Natur und spektakuläre Küstenlandschaften berühmt und nirgendwo sonst in Europa gibt es mehr Burgen und Schlösser pro Quadratkilometer. Outdoor-Fans kommen hier also voll auf ihre Kosten. Doch hat das Land im Westen Großbritanniens noch weit mehr zu bieten: In Cardiff können Reisende beispielsweise im Principality Stadium Sport-Events verfolgen, durch die vielen Boutiquen und kleinen Länden in den viktorianischen Arkaden bummeln oder auf eine geführte „Foodie-Tour“ in deutscher Sprache gehen. Im Eryri (Snowdonia) Nationalpark wartet die schnellsten Zipline der Welt, und auch UNESCO Welterbestätten und historische Dörfer gilt es in Wales zu entdecken.

Details zum Webinar

Datum: Donnerstag, 17. Oktober 2024

Donnerstag, 17. Oktober 2024 Uhrzeit: ab 9:30 Uhr

Das Webinar-Programm umfasst:

Sehenswertes und Highlights

Informationen zu allen Regionen in Wales

Anreise und Reisen durch Wales

Fragen & Antworten

Weitere Infos: Das Webinar wird etwa eine Stunde dauern und in deutscher Sprache abgehalten. Eine Aufzeichnung des Webinars sowie weitere hilfreiche Informationen werden im Anschluss an registrierte Teilnehmer gesendet.

