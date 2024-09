Neue Afrika-Reisen von AIDA Cruises im Frühjahr 2025

Während die AIDAstella unter anderem nach Sri Lanka, Mauritius und Kapstadt fährt, steuert die AIDAprima vom Orient aus nach Südafrika und zu den Kanaren. Je nach Wunsch und Zeitbudget können Reisende auch verschiedene Routen der AIDAprima kombinieren.

Details zu den Routen

Auf dem Weg von Asien nach Europa wird die AIDAstella im Frühjahr 2025 die Route rund um Afrika nehmen. Die neuen Reisen variieren von 16 bis 62 Tagen und bieten unvergessliche Erlebnisse auf exklusiven Fernweh-Routen. Die Reise startet am 5. Mai 2025 in Singapur und führt über Malaysia nach Sri Lanka. Weiter geht es zu Inselparadiesen im Indischen Ozean, wie die Malediven, Seychellen, Mauritius und La Réunion. Nach vier Seetagen kommt die südafrikanische Küste in Sicht: Dort macht die AIDAstella Station in Port Elizabeth, Kapstadt, Lüderitz und Walvis Bay. Highlights entlang dieser Route sind die Wüste Namib, Safaris in den Naturreservaten, ein Stück deutsche Kolonialgeschichte in Lüderitz sowie das pulsierende Flair von Kapstadt. Über den Äquator geht es weiter nach Praia auf den Kapverden und über Gran Canaria durch die Straße von Gibraltar nach Palma de Mallorca. Hier kommt die AIDAstella am 19. Juni 2025 an.

Die AIDAprima beendet am 7. März 2025 ihre Orient-Saison und tritt ihre Überführungsfahrt von Dubai Richtung Kanaren an. Auf dem Weg dorthin stehen zunächst mit Abu Dhabi, Muscat und Doha Ziele auf der Arabischen Halbinsel auf dem Programm. Anschließend führt die Route nach Mauritius und weiter nach Südafrika und Namibia. Hier macht die AIDAprima in Port Elizabeth, Kapstadt und Walvis Bay Station, mit der Möglichkeit, beispielsweise die atemberaubende Schönheit der Wüste Namib, den Blick vom Lion’s Head auf Kapstadt und die Tierwelt der südafrikanischen Savanne zu erleben. Über die Kapverdischen Inseln geht es schließlich zu den Kanaren, wo die AIDAprima am 12. April 2025 in Las Palmas auf Gran Canaria ankommt. (red)