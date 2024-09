Sunny Cars startet Jubiläums-Rabattaktion

Passend zum Gründungsjahr 1991 gewährt Sunny Cars in der Woche vom 2. bis einschließlich 8. September 2024 einen Jubiläumsrabatt von 19,91 EUR auf jede Buchung - unabhängig vom Datum des Reiseantritts. „Mit dieser Aktion möchten wir den KollegInnen am Counter unser Dankeschön für 33 Jahre Treue bei der Mietwagenbuchung ausdrücken. Wir sind sehr stolz darauf, bei vielen Reisebüros fester Bestandteil in der Beratung zu sein und freuen uns auf weitere erfolgreiche Jahre“, so Thorsten Lehman, Geschäftsführer von Sunny Cars.

Der Nachlass wird bei allen rabattfähigen Buchungen hinterlegt und automatisch abgezogen, somit haben Buchende keinen Mehraufwand bei der Reservierung. Die Mindestmietdauer beträgt fünf Tage.

33 Jahre Partnerschaft mit Reisebüros

Gründer und Geschäftsführer Kai Sannwald hatte vor über 30 Jahren die Vision, für MietwagenkundInnen ein sicheres und einfaches Produkt mit garantiertem Preis zu kreieren. Zeitgleich sollten ansprechende Rahmenbedingungen für Reisebüros geschaffen werden, um die dortigen MitarbeiterInnen für den Verkauf von Mietwagen zu begeistern. Das Konzept ging auf und das Unternehmen expandierte innerhalb weniger Jahre in zahlreiche Nachbarländer. So ist Sunny Cars heute im gesamten DACH und BENELUX Raum aktiv und setzt dort verschiedene Maßnahmen zur erfolgreichen Zusammenarbeit mit ausgewählten Reisebüros um.

"Wir freuen uns, mit der Rabattaktion mit unseren PartnerInnen unser langjähriges Bestehen zu feiern. Ohne deren Loyalität wären wir heute nicht da, wo wir sind. Wir wünschen uns sehr, dass wir mit der erneuten Jubiläumsaktion vielen Menschen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, denn bei uns heißt es ja nicht umsonst ‚Rent a smile‘“, kommentiert Lehmann die Promotion abschließend. (red)