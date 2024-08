Miller Reisen setzt Webinar-Reihe mit Braslilien fort

In den künftig regelmäßig stattfindenden Webinaren erhalten Reisebüro- und VertriebspartnerInnen immer am "Miller Mittwoch" um 11:00 Uhr in 30 Minuten, kurz und knapp, wertvolle Informationen zu den Destinationen und individuell anpassbaren Reisemöglichkeiten. Neben den LänderexpertInnen von Miller Reisen werden auch die KollegInnen diverser Tourism Borads mit von der Partie sein und ihr Wissen um die aktuellsten News zu den Destinationen mit einfließen lassen. Der nächste „Miller-Mittwoch" findet am 21. August statt und bietet die Chance auf den Gewinn eines Freifluges von Air Europa.

Webinare im Überblick

jeweils ab 11:00 Uhr - Dauer: ca. 30 Minuten

21.08.2024 Brasilien

11.09.2024 Kuba

25.09.2024 Chile

27.09.2024 Chile (Zusatztermin)

09.10.2024 Sondergruppen weltweit (ab 10 Pers.)

06.11.2024 Peru

11.12.2024 Karibik (Franz. Antillen)

Anmeldung unter: www.miller-reisen.de/webinare (red)