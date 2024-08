Die GreenSign-Zertifizierung basiert auf unterschiedlichen Vorgaben nationaler und internationaler Organisationen. Darunter fallen die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der UN, das europäische Umweltmanagementsystem EMAS sowie die beiden ISO-Kennzahlen ISO 14001 (Umweltmanagement) und ISO 26000 (Corporate Social Responsibility).

„Wir sind stolz darauf, dass unser Firmensitz in München ab sofort die GreenSign-Zertifizierung trägt. Die Auszeichnung würdigt unsere ehrgeizigen Bestrebungen, Nachhaltigkeit fest in unser Unternehmen zu verankern und stetig weiterzuentwickeln“, so Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. „Wir sehen die GreenSign-Zertifizierung daher nicht nur als Auszeichnung für unsere bereits bestehenden Maßnahmen, sondern sie motiviert uns zudem, weiter in die Nachhaltigkeit zu investieren. Uns liegt das Thema sehr am Herzen, weshalb wir uns umso mehr über diese Auszeichnung freuen“.

Ganzheitliche Ziele

Suzann Heinemann, Gründerin und Geschäftsführerin des GreenSign-Instituts, sagt dazu: „Sunny Cars ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Unternehmen Nachhaltigkeit umfassend und ganzheitlich in allen Bereichen integrieren können. Ihr Engagement zeigt sich im langjährigen Einsatz für den Kinderschutz München, in großzügigen Corporate Benefits für die Mitarbeitenden sowie in innovativen ökologischen Maßnahmen im Büroalltag. Wir freuen uns darauf, das Team von Sunny Cars auf ihrem weiteren nachhaltigen Weg zu unterstützen und zu begleiten.“

Neben dem Engagement für den Kinderschutz München und den umfangreichen Corporate Benefits legt das Unternehmen zudem großen Wert auf vielfältige ökologische Maßnahmen. Diese befassen sich primär mit einer effektiven Ressourceneinsparung auf der gesamten Bürofläche von Sunny Cars. Im ökonomischen Kontext optimiert Sunny Cars kontinuierlich seine Arbeitsprozesse. So kommt bereits seit längerem in vielen Geschäftsbereichen verstärkt Künstliche Intelligenz zum Einsatz. Prozessautomatisierung gewährleistet reibungslose Arbeitsabläufe und entlastet Mitarbeitende. Auch die Auswahl der Lieferanten obliegt strengen internen Kriterien, die es einzuhalten gilt. (red)