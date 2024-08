Visit Florida Keys: Kara Franker übernimmt Leitung

Mit Kara Franker leitet künftig eine erfahrene Führungskraft die Organisation, die für die touristische Vermarktung der Inselkette zuständig ist und die zum Monroe County Tourist Development Council (TDC) gehört. Diane Schmidt, Vorstandsmitglied des TDC sagt dazu: „Kara Frankers umfassende Expertise im Tourismusmarketing, ihre juristischen Kenntnisse und Führungserfahrung sowie ihre Begeisterung für die Florida Keys machen sie zur idealen Besetzung für diese Position.“

Frankers Weg zu Visit Florida Keys

Aktuell ist Kara Franker seit 2021 Chief Executive Officer bei Visit Estes Park in Colorado und zudem bestens mit Florida sowie den Florida Keys vertraut. Zuvor war sie Senior Vice President für Marketing & Communications bei Visit Lauderdale. Mit ihrer eigenen, in Miami ansässigen Firma Kara Franker Inc. arbeitete sie außerdem bereits für Visit Florida und das Greater Miami Convention and Visitors Bureau.

Zu ihrer neuen Position sagt Franker: "Es ist ein Traum, eine so außergewöhnliche Destination wie die Florida Keys repräsentieren zu dürfen, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team. Mein Ziel ist es, die bereits geleistete hervorragende Arbeit fortzuführen und unsere Marktposition durch effiziente Marketingprogramme zusätzlich zu stärken.“

Kara Franker ist ein zertifizierter Destination Management Executive (CDME) und besitzt einen Abschluss in Journalismus und strategischer Kommunikation von der University of Kansas. Auch war sie schon als Reisejournalistin für Conde Nast Traveler, Travel + Leisure und weitere renommierte Medien tätig. Dank des Abschlusses ihres Jurastudiums an der University of Denver ist sie als Anwältin in Florida zugelassen und arbeitete bereits als stellvertretende Staatsanwältin in Miami-Dade County. (red)