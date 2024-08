Mondial Winterkatalog präsentiert Österreichs (Kunst-) Schätze

Mondial und das Belvedere verbinden nun die einzigartige Kunst von Gustav Klimt mit der bezaubernden Schönheit von Urlaub in Österreich. Mit einer Katalogcover-Kooperation die innovativ und auffallend anders ist. Der Ausschnitt eines bekannten Klimt-Porträts findet sich am Cover - die „Auflösung“, also das gesamte Kunstwerk, ist dann im Editorial zu sehen.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir das Belvedere als Kooperationspartner für die nächste Österreich-Katalogserie gewinnen konnten. Sowohl beim Belvedere als auch bei Mondial steht das Wahren von Traditionen und die Lust Neues zu entwickeln in keinem Widerspruch, sondern bildet ein starkes Fundament für Fortschritt und Innovation. Mit den Klimt-Porträts auf unseren Covern wollen wir dies unterstreichen und Österreich als Top-Tourismusland weiterhin gemeinsam stark positionieren“, zeigt sich Mondial-Geschäftsführer Mag. Gregor Kadanka begeistert über die Zusammenarbeit mit dem Belvedere.

Das Belvedere ist Weltkulturerbe, Barockjuwel und BesucherInnenmagnet - beherbergt es doch eine beeindruckende Sammlung internationaler Meisterwerke von Klimt, Schiele, van Gogh und vielen mehr. Davon profitiert natürlich auch Wien als Top-Städtedestination wie BesucherInnenzahlen zeigen.

Winterurlaub in Österreich

Der aktuelle Winterkatalog 2024/25 ist wieder in übersichtlichen Kategorien (Luxury-Hotels Kinder- und Familienresorts, Städte, Häuser direkt an der Piste/Loipe,….) nach Bundesländern aufgebaut - so lässt es sich bequem schmökern und auswählen. Von Vorarlberg bis Wien zieht sich das Angebot, mit mehr als 400 sorgfältig ausgewählten Hotelpartnern.

Kunst, Kultur und Kulinarik sind in Österreichs Städten zu finden; und für Natur- und Sportbegeisterte stehen abwechslungsreiche Programm in Österreichs Bergen zur Verfügung. Die Auswahl ist riesig und die Österreich-Profis von Mondial Reisen haben für jeden Urlaubsgeschmack und Budget das richtige Angebot und Package. Sei es alleine, mit der Familie oder mit FreundInnen. Ob in einem eleganten Boutique-Hotel, einer Wellness-Oase oder einer urigen Hütte.

Das „Cover-Model“ Johanna Staude

Aus leuchtend blauen Augen blickt sie uns entgegen, mit modischer Frisur und einem auffällig gemusterten Kleid. Um den Hals trägt sie eine Federboa, die den Blick auf ihr Gesicht lenkt. Diese ruhige und einfache Komposition schuf Gustav Klimt 1917/18 und es gilt als eines seiner letzten Damenbildnisse. Das Porträt strahlt eine ganz spezielle Faszination aus – genauso wie ein Urlaub im wunderschönen Österreich.

Spannend bleibt natürlich welches Klimt-Kunstwerk das nächste Cover (Wellness in Österreich) zieren wird. (red)