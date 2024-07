RSSC und die Global Hotel Alliance launchen Concierge Collection

Regent's Concierge Collection bietet Reisenden ab dem Jahr 2025 die Möglichkeit, ein 3-Nächte-Landprogramm in ausgewählten GHA-Häusern in sechs verschiedenen Städten Europas zu buchen. Die Landprogramme, die an Bord von fünf der sechs Schiffe angeboten werden, sind der Auftakt zu 12 All-inclusive-Luxusreisen.

Luxuriöses Rahmenprogramm

„Zum einjährigen Bestehen der Partnerschaft unterstreicht diese Ankündigung unser Engagement, an Land und auf See den höchsten Standard an Luxus zu bieten. Diese verlängerten Aufenthalte bieten unseren Gästen einen unvergleichlichen Einblick in eine Reihe von europäischen Reisezielen, bevor sie sich einer der luxuriösesten Flotten der Welt anschließen, um eine All-inclusive-Luxuskreuzfahrt zu unternehmen", sagt Caroline Smith, Managing Director, International bei Regent Seven Seas Cruises.

Der Zusammenschluss mit der Luxusreederei Regent Seven Seas Cruises im Jahr 2023 sei ein großer Schritt für GHA gewesen, um das Angebot an Treueprogrammen weiter zu diversifizieren und Kreuzfahrer mit „D$“, der Prämienwährung, und dem Elitestatus in GHA DISCOVERY zu belohnen. „Wir freuen uns, diese Partnerschaft weiter auszubauen und über das Landprogramm 2025 Luxusreisende in einigen der besten Hotels der Welt in sechs europäischen Städten willkommen zu heißen - alle im GHA-Portfolio", so Jelena Kezika, Senior Director Strategy bei GHA.

Tolle Adressen

Die Concierge Collection biete Luxuskreuzfahrtgästen die Möglichkeit, faszinierende Reiseziele von einer anderen Seite kennenzulernen. Zu den exklusiven abendlichen Landausflügen würde beispielsweise die Erkundung Roms in einem alten Fiat 500 oder einer Vespa, eine private Führung durch die Westminster Abbey und eine Fahrt auf dem Markersee in Amsterdam gehören. Teil der Concierge Collection das Hotel Café Royal (London); das Conservatorium (Amsterdam); das Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel; das San Clemente Palace Kempinski Venice (Venedig); das Çırağan Palace Kempinski Istanbul; und das Divani Apollon Palace & Thalasso (Athen). (red)