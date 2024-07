DRV startet neue Podcast-Serie

Das neue Angebot des Deutschen Reiseverbandes (DRV) mit den Hosts Ulrike Katz, DRV-Vizepräsidentin, und Podcaster Roman Borch ist ab sofort online zum Nachhören abzurufen. Den Auftakt der Gesprächsreihe rund um das Thema Fach- und Arbeitskräftesicherung bestreitet Jeanette Buller, Head of Sales Europe beim Reiseveranstalter G Adventures. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Kanada und die Büros sind über den gesamten Erdball verteilt. Nicht nur die Gäste kommen aus der ganzen Welt, sondern auch die Teammitglieder haben den unterschiedlichsten kulturellen Hintergrund und sind verschiedenster ethnischer Herkunft. Wichtig sei es daher, den Austausch der MitarbeiterInnen zu fördern und die unterschiedlichen Kulturen bei der Arbeit untereinander zu vernetzen und sich auszutauschen, betont Jeanette Buller in dem Podcast.

"Das geht! – Ein DRV-Podcast"

Wie das geht? Unter drv.de und weiteren Podcast-Plattformen gibt es nicht nur ihre Antworten, sondern auch eine Preview-Folge, in der die Hosts einen Einblick in die Themen der zehn Folgen mit Gästen aus der Reisebranche geben. Dabei geht es um Employer Branding, Pre- und Onboarding, Unternehmenskultur und vieles mehr. Der DRV will damit Unternehmen praxisnahe Lösungsansätze an die Hand geben, um sie bei der Gewinnung und Bindung von Mitarbeitenden zu unterstützen. Neue Folgen gibt es im zweiwöchentlichen Rhythmus immer donnerstags.

Link zum Podcast HIER (red)