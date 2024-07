Sunny Cars: Analyse zum Mietwagenmarkt im Juni 2024

Die Insolvenz eines Marktteilnehmers führt in der Wirtschaft stets zu Veränderungen der Marktvolumina. Dies geschah im Juni 2024 auch auf dem Mietwagenmarkt. Entsprechend verzeichnete der Qualitäts-Mietwagen-Veranstalter Sunny Cars eine höhere Nachfrage als gewohnt in der Jahresmitte. Auch die Aufteilung der Reservierungen nach Zielgebieten änderte sich. Eine der Folgen: Der durchschnittliche Mietwagenpreis stieg erstmalig seit Jahresbeginn deutlich an. So liegt dieser aktuell sogar über den Preisen im Juni 2023.

Umverteilung der Buchungen

Der Juni zählt traditionell zu den Last-Minute-Buchungsmonaten der Sommerferien. Während gegen Monatsende die ersten Bundesländer und Kantone im deutschsprachigen Raum in die große Pause starteten, ziehen weitere im Juli nach. Doch eines ist 2024 anders - ein Marktteilnehmer schied aus dem Markt aus.

„Aufgrund der Änderung im Mietwagenmarkt verteilen sich die Buchungsanfragen auf die anderen vorhandenen Mietwagenanbieter“, erklärt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. „Entsprechend ändern sich die Buchungsvolumina. Die Menge der Last-Minute-Fans, die im Juni buchten, verteilt sich somit auf weniger Player als im Vorjahr.“ Wie hoch der Anteil an kurzfristigen Anmietungen liegt, zeigt die Auswertung von Sunny Cars. Von allen Buchenden im Juni 2024 reisen rund 55% direkt im Juni oder Juli 2024.

Top-Zielgebiete:

Die Reihenfolge der beliebtesten Länder änderte sich allerdings nicht im Vergleich zum Vormonat. Die Mittelmeer-Destinationen belegen weiterhin die vorderen Plätze. Die USA auf Platz fünf festigen ihre Führung unter den Fernreisezielen mit einer gestiegenen Anzahl an Mietwagen-Buchungen.

Ranking: Zielgebiete mit der höchste Zahl an Anmietungen im Juni 2024:

Spanien Griechenland Portugal Italien USA

Höchster Preis im Jahr 2024

Zur Preisentwicklung sagt Thorsten Lehmann: „Wenn sich Volumen sowie Zielgebiete ändern, beeinflusst dies auch den durchschnittlichen Mietwagenpreis." So klettert der Preis knapp an die 500 Euro-Marke und damit so hoch wie noch nie in diesem Jahr. Während in den Monaten von Jänner bis Mai 2024 der Preis je deutlich niedriger lag als im Vorjahr, erreicht der Durchschnittswert im Juni 2024 wieder das Niveau vom Juni 2023. (red)