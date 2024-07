Dertour Austria Campus Live Deluxe Kreta

Begleitet wurde die Gruppe von Petra Seigmann, Key Account Ost Dertour Austria, Margherita Marchich, Charter Sales & Marketing Austrian Airlines sowie von Peter Zwickl, Senior Director DiaMonde, welcher die Gruppe im renommierten Luxushotel Abaton Island Resort & Spa, dem Übernachtungshotel, herzlich willkommen hieß.

Infos, News & Erlebnisse

Nach der Ankunft im Hotel startete die Gruppe zunächst zu einer ausführlichen Site Inspection, im Anschluss hatten die ExpedientInnen ein wenig Freizeit, bevor sie ein Abendessen in der hoteleigenen Buddha Bar erwartete. Der Vormittag des zweiten Tages stand dann ganz im Zeichen der Weiterbildung: So gab es von Margherita Marchich interessantes Insider-Wissen aus dem Flugbereich, Peter Zwickl stellte DiaMonde und sein umfangreiches Portfolio vor und Petra Seigmann begeisterte die Gruppe mit dem Dertour Austria Vertriebsfilm, der einigen Agents aus diversen Veranstaltungen bereits ein Begriff sein dürfte. Nach dem Mittagessen im Bony Fish Seafood Restaurant im Abaton Island Resort & Spa brach die Gruppe dann zu einem Bootsausflug auf die unbewohnte Insel Dia auf. Am dritten Tag hieß es auch schon wieder: „Auf Wiedersehen Kreta!“ - und die Gruppe reiste voller Campus Live Deluxe Infos, News und Erlebnissen zurück nach Österreich.

Agents on Tour

„Tausend Dank, dass ich bei diesem Campus Live Deluxe dabei sein durfte! Das Hotel Abaton Island Resort & Spa war grandios, die wunderschönen Zimmer und der Service waren top! Wir haben wertvolle Infos und News von allen Partnern erhalten, die im Verkauf sehr wichtig sind!“, so Sarah Nußdorfer, Sabtours Vöcklabruck, nachträglich.

Außerdem bei diesem Campus Live Deluxe mit dabei waren: Diana Laslau (Raiffeisen Reisen Mödling), Alexandra Lehr (Kuoni Reisen Krems), Kathrin Osanger (Raiffeisen Reisen Waidhofen), Viktoria Punkenhofer (Reisewelt Steyr), Stefanie Streimelweger (Ruefa Reisen Wieselburg), Tina Krug (Reisewelt Enns), Maria Kovacova (Dertour Slovakia) und Evgeniya Novotny (Ruefa Reisen Wien). (red)