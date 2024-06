Der Fachverband der Reisebüros hat vor einigen Monaten gemeinsam mit seinen Fachgruppen in den Bundesländern ein Gütesiegel ins Leben gerufen: Betriebe, die besondere Leistungen in der Ausbildung von Lehrlingen erbringen, werden als „Ausgezeichneter Lehrbetrieb Reisebüro“ vor den Vorhang geholt. Damit soll die Wahrnehmung der qualitativ hochwertigen Ausbildungsbüros gestärkt werden, so dass es leichter ist, neue Lehrlinge zu gewinnen. Gleichzeitig sollen Eltern und Jugendliche auf das Ausbildungsangebot in der Reisebranche aufmerksam gemacht werden.

Die ersten zehn ausgezeichneten Betriebe

Reisebüros mit Gütesiegel "Ausgezeichneter Lehrbetrieb" achten auf die Qualität der Ausbildung ihrer Lehrlinge. Dazu zählen neben dem Erfolg in der Berufsschule und bei der Lehrabschlussprüfung auch die Kommunikation mit bzw. Unterstützung der Lehrlinge. Reisebüros mit Gütesiegel setzen Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Lehrlingsausbildung sowie Aus- und Weiterbildungsangebote für Lehrlinge und AusbilderInnen.

Aufstellung aller von Fachverband ausgezeichneten Lehrbetriebe:

Auszeichnung gültig bis 31.12.2026

A&R Moser OG Reisebüro Moser: Leopoldauerstraße 9, 2201 Gerasdorf

Leopoldauerstraße 9, 2201 Gerasdorf GRUBER-reisen: Puchstraße 176, 8055 Graz

Puchstraße 176, 8055 Graz Last Minute Tours - Reisen in letzter Minute Flugticket- und Restplatzbörse Ges.m.b.H.: Kärntner Ring 15, 1010 Wien

Kärntner Ring 15, 1010 Wien Mader Reisen VertriebsGmbH: Hauptplatz 12, 4020 Linz

Hauptplatz 12, 4020 Linz Mondial GmbH & Co KG: Operngasse 20b, 1040 Wien

Operngasse 20b, 1040 Wien Reisewelt GmbH: Europaplatz 1a, 4020 Linz

Europaplatz 1a, 4020 Linz Ruefa GmbH: Jakov-Lind-Straße 15, 1020 Wien

Jakov-Lind-Straße 15, 1020 Wien sabtours Touristik GmbH: Marcusstraße 4, 4600 Wels

Marcusstraße 4, 4600 Wels Springer Gesellschaft m.b.H.: Leutschacherstraße 17, 9020 Klagenfurt

Leutschacherstraße 17, 9020 Klagenfurt TUI Austria Holding GmbH: Heiligenstädterstraße 31; 1190 Wien

Weitere Infos unter: www.wko.at/oe/tourismus-freizeitwirtschaft/reisebueros/guetesiegel-ausgezeichneter-lehrbetrieb (red)