Scenic Gruppe: DMAX strahlt Scenic Eclipse-Serie aus

Die Serie zeigt das Leben an Bord des ultraluxuriösen Expeditionsschiffs Scenic Eclipse auf ihrer Route von Mexiko und Costa Rica durch die chilenischen Fjorde und weiter zu ihrem entferntesten Ziel, den unberührten Polargewässern der Antarktis. Das Drehteam begleitete dabei Kapitän Erwan Le Rouzic, Expedition Operations Director Jason Flesher und VP Hotel Operations & Chefkoch Tom Götter und dokumentiert, welche Herausforderungen auf See zu bewältigen sind.

Scenic Eclipse-Serie auf DMAX

Die fünf Folgen nehmen die Zuschauer unter anderem mit, zu einem Nachttauchgang mit einem Tauchboot in Huatulco, Mexiko, zu einer Kakao-Expedition in El Salvador, zu einem U-Boot-Tauchgang in den chilenischen Fjorden, zu den Pinguinen in der Antarktis sowie zu einem 10.000 Jahre altem Gletschereis.

„Ich war begeistert zeigen zu können, welche Leidenschaft und welches Engagement wir auf der weltweit ersten Discovery-Yacht an den Tag legen“, sagt Kapitän Erwan Le Rouzic. „Für viele Menschen ist es ein Mysterium, wie wir eine Expeditionsyacht betreiben und wie komplex das ist und was während der ganzen Reise an Bord alles passiert.“

"Maritime Masters: Expedition Antarctica“ läuft auf DMAX in Österreich, Deutschland und der Schweiz jeden Sonntag vom 23. Juni 2024 bis 21. Juli 2024 um 14:15 Uhr.



Weitere Infos zur Serie unter: www.scenic.eu (red)