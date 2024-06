Sun Siyam: Neue deutschsprachige Plattform für Agents

Das E-Learning der Sun Siyam Resorts ist eine innovative Online-Plattform, die interaktive Module und detaillierte Informationen umfasst. Dazu zählen die einzigartigen Merkmale der Sun Siyam Resorts, die Vielfalt der angebotenen Aktivitäten und Dienstleistungen sowie die Besonderheiten der einzelnen Resorts. Reiseverkäufer können so ihre Kunden gezielt und kompetent beraten.

"Wir bei Sun Siyam Resorts sind stolz darauf, unseren Partnern in der Reisebranche diese Kommunikationsplattform zur Verfügung zu stellen. Das E-Learning ist für uns ein optimales Tool, mit dem wir eine größere Anzahl von Reisebüros in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichen", so Deepak Booneady, CEO der Sun Siyam Resorts. "Die neue Schulung ermöglicht es uns, Reiseverkäufern einen einfachen und schnellen Zugang zu den neuesten Inhalten der einzelnen Resorts zu ermöglichen, so dass die Kunden ihren gewünschten Traumurlaub buchen können.“

Absolvieren & gewinnen

Nach dem erfolgreichen Absolvieren aller Lernkapitel und einem kleinen Quiz zu jedem Resort sind die TeilnehmerInnen nicht nur ausgewiesene Kenner der Sun Siyam Resorts, sie erhalten zudem ein Abschlusszertifikat und sammeln wertvolle Punkte. Durch die Eingabe von aktuellen Sun Siyam-Resorts-Buchungen ist das Erlangen zusätzlicher Punkte möglich. Unter allen Punktesammlern werden pro Monat zehnmal zwei Freinächte in einem der Sun Siyam Resorts verlost. Zusätzlich wird alle sechs Monate der Punktesieger gekürt. Ihm winkt ein Aufenthalt von fünf Nächten in einem Sun Siyam Resort seiner Wahl inklusive Transfers mit dem Wasserflugzeug oder Speedboot.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Resorts, inklusive Factsheets, Verpflegungsplänen und umfangreichen Inselkarten stehen auf der Kommunikationsplattform auch für all diejenigen zum Download bereit, die nicht am E-Learning teilnehmen.

Anmeldung zur kostenlosen Online-Schulung unter: www.sunsiyamexperts.de (red)