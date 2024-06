schauinsland-reisen lädt zu Web-Seminaren ein

Auf dem Programm stehen ein Web-Seminar zu den Kreuzfahrtkombinationen von schauinsland-reisen, die virtuelle Inforeise „Türkische Ägäis“ und ein Web-Seminar zum Buchungstool TripBuilder, das vom schauinsland-reisen-Tochterunternehmen Explorer entwickelt wurde, um komplexe Bausteinreisen in Echtzeit zu planen und zu buchen. Außerdem dürfen sich alle Agents, die an keinem der Roadshow-Termine des Reiseveranstalters teilnehmen konnten, auf eine Online-Roadshow freuen.

Die neuen Web-Seminare im Überblick:

Web-Seminar „TripBuilder by Explorer"

Der TripBuilder ermöglicht es, individuelle und komplexe Reisen mit Flügen, Mietwagen, Unterkünften, Transfers und Aktivitäten in Echtzeit zu planen und zu buchen. Angeboten werden verschiedene Optionen wie Selbstfahrertouren, private Touren mit Guides, Gruppenrundreisen, Safaris oder Surfcamps. Die TeilnehmerInnen erfahren in diesem Web-Seminar, dass solche vermeintlich komplexen Buchungen in Wahrheit ganz einfach sind.

Termine im Überblick:

Datum / Uhrzeit: 18. Juni 2024: 13 - 14 Uhr

18. Juni 2024: 13 - 14 Uhr Datum / Uhrzeit: 19. Juni 2024: 9 - 10 Uhr

19. Juni 2024: 9 - 10 Uhr Datum / Uhrzeit: 20. Juni 2024: 18 - 19 Uhr

Online-Roadshow Winter 2024/25

Wer keine Möglichkeit hatte, bei einem der Roadshow-Termine von schauinsland-reisen live dabei zu sein, kann das jetzt online nachholen. In diesem Web-Seminar erfahren Agents, worauf sich Reisebüros und ihre Kundschaft im Winter 2024/25 freuen dürfen.

Datum / Uhrzeit: 26. Juni 2024: 9 - 10 Uhr

Virtuelle Inforeise „Türkische Ägäis"

In welchem Hotel gibt es das beste Essen? Wo können Reisende am besten shoppen gehen und welche Spots eignen sich für besondere Erinnerungsfotos? In diesem Web-Seminar dreht sich alles um Insidertipps zur Türkischen Ägäis.

Datum / Uhrzeit: 2. Juli 2024: 9 - 10 Uhr

Web-Seminar „Kreuzfahrtkombinationen"

Ob Kreuzfahrt oder Urlaub im Hotel – mit den Kreuzfahrtkombinationen von schauinsland-reisen ist beides möglich. Welche Routen angeboten werden und was es bei der Buchung zu beachten gibt, erfahren die Expis in diesem Web-Seminar.

Datum / Uhrzeit: 4. Juli 2024: 9 - 10 Uhr

Anmeldung: ab sofort auf slr-info.de im Bereich Schulungen.

In der Mediathek werden alle Web-Seminare außerdem sechs Monate lang gespeichert. (red)