Der Österreichische Reiseverband freut sich, das Programm des Herbstkongresses, der in diesem Jahr in Porto stattfinden wird, bekannt zu geben. Die Anmeldung ist ab sofort wie gewohnt über die Homepage www.oerv.at möglich. Anmeldeschluss ist der 23. August 2024. Die Teilnehmerzahl ist auf 70 Personen beschränkt. Die Anmeldung erfolgt nach dem Prinzip first come, first serve. Aktive ÖRV Mitglieder werden bevorzugt behandelt.

Die offizielle Einladung mit dem detaillierten Programm ist in der Datei anbei zu finden.

Einladung zum ÖRV Herbstkongress 2024 in Porto

"Wir freuen uns, dass wir mit Unterstützung von Visit Porto & North Portugal unseren Herbstkongress 2024 unter dem Motto „It‘s not tourism, it‘s futourism“ abhalten können. Schon allein die Bekanntgabe des Tagungsortes hat viele Mitglieder bewogen, vorweg ihr Interesse an einer Teilnahme bei uns zu deponieren. Porto ist die Stadt, die sowohl der Nation, als auch dem weltweit berühmten Wein einen Namen gab. Die Stadt, an der Mündung des Flusses Douro gelegen, und insbesondere das historische Zentrum , ist aufgrund der außerordentlichen architektonischen Qualität ein Weltkulturerbe der UNESCO. Tradition und Moderne sind hier eindrucksvoll vereint. Dank der verschiedensten von Visit Porto & North Portugal organisierten Ausflüge werden wir die beeindruckenden Sehenswürdigkeiten von Nordportugal kennenlernen.

Mit der Kampagne „It‘s not tourism, it‘s futourism“ hat Turismo de Portugal zukunftsweisende touristische Vorsätze entwickelt. Die Gäste sollen dadurch motiviert werden, ihre Reisegewohnheiten zu überdenken und im Sinne der Nachhaltigkeit zu ändern. Durch authentischere Erlebnisse bei den Reisen sollen auch die Zielgebiete, die Gemeinden und dadurch natürlich die Umwelt positiv beeinflusst werden.

Der Schwerpunkt des ÖRV Herbstkongresses liegt wie immer im aktiven Erleben des Kongresslandes und wir freuen uns, möglichst viele ÖRV Mitglieder in Porto begrüßen zu dürfen", so Mag. Eva Buzzi ÖRV Präsidentin & Dr. Walter Säckl, ÖRV Generalsekretär in der offiziellen Einladung. (red)