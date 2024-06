HX ernennt neuen CEO

HX (Hurtigruten Expeditions) ernennt Gebhard Rainer zum neuen Chief Executive Officer. Rainers umfangreiche Erfahrung und seine strategische Vision soll HX in die nächste Wachstums- und Entwicklungsphase führen.

Mit zwei autonomen Managementteams für HX und Hurtigruten wird der derzeitige CEO der Hurtigruten Group und von HX, Daniel Skjeldam, in den Vorstand der Hurtigruten Group wechseln. Mit der Einführung einer neuen Strategie im Jahr 2021 hat die Hurtigruten Group eine umfassende Umstrukturierung vorgenommen, um das Potenzial von Hurtigruten und HX voll auszuschöpfen und HX als eigenständige Marke mit Schwerpunkt auf den internationalen Markt von Expeditions-Seereisen zu positionieren. Die Ernennung von Gebhard Rainer stehe für eine klare Fokussierung und Investition in die Umsetzung dieser Strategie und des Finanzplans. Damit werde die Eigenständigkeit von HX mit einem eigenen Executive Leadership Team und Vorstand weiter gestärkt.

Richtiger Zeitpunkt

Skjeldam verantwortete in der Anfangsphase den Transformationsprozess von HX sowohl als CEO der Hurtigruten Group und war zeitgleich auch als CEO von HX tätig. Er betont, dass der Zeitpunkt für die Ernennung eines CEO, der ausschließlich Verantwortung für HX trägt, optimal ist: „Wir haben die richtigen Weichen für HX gestellt, sowohl was die Einführung einer neuen Marke als auch die Festlegung und Umsetzung unserer langfristigen Strategie betrifft. Da sich die Trennung zwischen Hurtigruten und HX in der Endphase befindet, bin ich überzeigt, dass jetzt der ideale Zeitpunkt gekommen ist, um einen engagierten CEO für HX zu berufen, damit das Unternehmen sein volles Potenzial entfalten kann.“

Gebhard Rainer freut sich Teil des HX-Teams zu sein und teilt sein großes Vertrauen in das Erfolgspotenzial der Marke: „Ich bin begeistert, diese Reise mit HX anzutreten und zu unserer gemeinsamen Vision von nachhaltigen und verantwortungsvollen Expeditionen beizutragen. Die vor uns liegenden Möglichkeiten sind vielversprechend, und ich freue mich darauf, die Stärken von HX zu nutzen, um Innovation, Wachstum sowie achtsames Reisen in der Branche voranzutreiben.“

Reichhaltiger Erfahrungsschatz

Rainer bringt einen reichen Erfahrungsschatz aus seinen bisherigen beruflichen Stationen und Führungsrollen mit. Bevor er an Bord von HX kam, war er als CEO von Sandals Resorts International tätig. Seine Tätigkeit bei Coach als President & Chief Operating Officer festigte seinen Ruf als transformative Führungspersönlichkeit, die sowohl den operativen Betrieb als auch das Kundenerlebnis verbessert. Rainer wird ab dem 15. Juli die Funktion des CEO von HX übernehmen.

Daniel Skjeldam bleibt bis zum 15. Juli 2024 CEO sowohl der Hurtigruten Group als auch von HX. Nach der Ernennung eines CEO speziell für HX und der Einrichtung zweier getrennter und unabhängiger Managementteams für HX und Hurtigruten wird er in den Vorstand der Hurtigruten Group wechseln.