Einladung zum Korea-Abend in Wien

Interessierten Agents bietet sich schon bald die Gelegenheit, Korean Air und Korea an einem kurzweiligen Abend näher kennen zu lernen.

Korean Air lädt ReisebüromitarbeiterInnen am 27. Juni 2024 zu einem informativen, künstlerischen und kulinarischen Korea-Abend in Wien ein. "Lernen Sie jetzt die faszinierende, weitgehend unbekannte Destination im Fernen Osten sowie das hervorragende Produkt von Korean Air kennen."

Details zum Korea-Event

Im Anschluss an die Präsentation von Korean Air und Korea, dürfen sich die TeilnehmerInnen über die aktuelle Ausstellung "Tanz und Musik des königlichen Banketts in Korea", sowie ein Koreanisches Abendessen auf der Dachterrasse freuen. Gabriele Grivicic-Limau, Passenger Sales Manager Korean Air Austria, und das gesamte Team freuen sich bereits auf den informativen Abend und den Austausch in entspannter Atmosphäre.

Datum: 27. Juni 2024

27. Juni 2024 Uhrzeit: Beginn: 18:00 Uhr, Ende: 21:00 Uhr

Beginn: 18:00 Uhr, Ende: 21:00 Uhr Location : Koreanisches Kulturhaus, Kärntner Straße 43, 1010 Wien

Anmeldung per Email unter: gglimau@koreanair.com

