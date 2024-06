Dertour betreut FTI-Gäste in sieben Urlaubsgebieten

Die Dertour Group verfügt über ein weltweites Netzwerk von Zielgebietsagenturen mit rund 1.700 Mitarbeitenden in 30 Reiseländern. In sieben Ländern helfen sie nun im Auftrag des Reisesicherungsfonds FTI-UrlauberInnen während des Aufenthalts und bei der Heimkehr.

Hilfe vor Ort

FTI-Gästen stehen damit ab sofort in der Türkei, Ägypten, Thailand, Sri Lanka, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Panama und auf den Kanaren deutschsprachige MitarbeiterInnen aus den Dertour-Zielgebietsagenturen zur Verfügung. Außerdem findet eine deutschsprachige telefonische Betreuung vor Ort für FTI-Gäste statt, die derzeit in ihrem Urlaubsort Probleme mit Hotels oder Transfers erfahren. Darüber hinaus agieren die Dertour-Zielgebietsagenturen in den betroffenen Destinationen als Schnittstelle zwischen den FTI-Gästen und den Hotels.

Zusätzlich zur Betreuung über die Zielgebietsagenturen hat die Dertour Group insgesamt 65 Help-Team-Mitarbeitende im Einsatz, die die gesamten Ablaufkoordinationen unterstützen und Bindeglied zum DRSF sind.

Unterstützungsaktion für FTI-KundInnen

Wie tip-online.at bereits berichtete, wurde überdies beschlossen, Reisebüros und FTI-Gäste in der aktuellen Situation auch finanziell zu unterstützen. So zahlen die Dertour-Veranstalter bis 31. Juli 2024 auf alle Neubuchungen von FTI-Kunden, deren Reise abgesagt wurde, eine zusätzliche Vermittlungsprovision von 1%.

Für die Neubuchungen von FTI-Gästen, deren Reise abgesagt wurde, gilt im gleichen Zeitraum (mit spätester Anreise bis 31. Oktober 2024) das Aussetzen der Anzahlungsverpflichtung. Dies soll eine unnötige finanzielle Doppelbelastung der Reisenden verhindern, die auf die Rückzahlung ihrer stornierten Reise durch den Deutschen Reisesicherungsfond (DRSF) warten. Die Anzahlungspflicht wird weiters im Zeitraum 06. bis 16 Juni 2024 unabhängig von einer FTI-Buchung für alle Dertour Austria-Marken ausgesetzt (mit spätester Anreise bis 31. Oktober 2024). (red)