FTI-Insolvenz: Veranstalter unterstützen mit Angeboten

Die FTI Touristik GmbH, Obergesellschaft der FTI GROUP, stellte gestern beim Amtsgericht München einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Reisen können somit ab heute, 4. Juni 2024, nicht mehr oder nur teilweise durchgeführt werden, wie das Unternehmen in einer Aussendung mitteilte.

Als Reaktion darauf bieten unter anderem TUI und Bentour Reisen bereits spezielle Angebote an, um Agents und ihre KundInnen zu unterstützen.

TUI: Vorteile für Agents & KundInnen bei Neubuchung

TUI unterstützt Reisebüros bei der Beratung von möglicherweise verunsicherten KundInnen mit einem attraktiven Neubuchungspaket für Sommerurlaube.

Vorteile für Reisebüros:

So erhalten Agents für alle Neubuchungen der Marken TUI und airtours vom 04.06. bis vorerst zum 17.06.2024 in die Türkei, nach Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate 1% on TOP auf Umsatz zu Leistungsprovision. Gültig für alle Abreisen bis zum 31.10.2024. Die Abrechnung der Zusatzprovision erfolgt mit der Provisionsendabrechnung 2023/24.

Vorteile für KundInnen:

Keine Anzahlung: Bei Buchung bis 30. Juni für alle Abreisen bis 31.10.2024 ist ab sofort keine Anzahlung mehr fällig. Gültig für Neubuchungen der Marken TUI, XTUI, airtours und ltur

Bei Buchung bis 30. Juni für alle Abreisen bis 31.10.2024 ist ab sofort keine Anzahlung mehr fällig. Gültig für Neubuchungen der Marken TUI, XTUI, airtours und ltur Bis zu 300 EUR Ersparnis: Mit den Aktionscode SUN300 bzw. SUN150 gibt es vom 4. - 11. Juni 2024 bis zu 300 EUR Ersparnis auf Paket- und bis zu 150 EUR auf Hotelbuchungen. Reisezeitraum vom 04.06 - 22. 12. 2024. Gültig für ausgewählte Hotels oder Pauschalreisen weltweit.

Bentour: Unterstützung für abgesagte FTI-Buchungen

Bentour Reisen reagiert ebenfalls bereits auf die aktuelle Situation und unterstützt seine PartnerInnen und KundInnen durch ein spezielles Angebot: eine „Buchung mit integrierter Matchinganfrage“ für abgesagte FTI-Buchungen mit Abreisedatum ab dem 15. Juni 2024. Dazu teilt der Veranstalter in ihrer Aussendung mit "Sollte eine Bentour-Buchung mit identischen Reisedaten wie eine abgesagte FTI-Buchung zum aktuellen Tagespreis teurer sein, wird Bentour sich bemühen, einen vergleichbaren Preis zu ermöglichen."

Vorgehensweise:

Reisebüros tragen dafür die Buchungsnummer und den Preis, den die Kunden gezahlt hätten, als unverbindlichen Kundenwunsch im Buchungssystem ein. Bentour Reisen bemühe sich dann um eine entsprechende Preisreduktion. Im Falle einer erfolgreichen Verhandlung wird die Buchungsbestätigung bzw. Rechnung angepasst. Dieser Prozess könne allerdings bis zu sieben Tage dauern. (red)