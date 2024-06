Dertour Austria Campus Live in Vancouver

In der Hauptstadt von British Columbia angekommen erwarten die TeilnehmerInnen einige ereignisreiche Tage. So nutzte die Gruppe zunächst den Vancouver Destination Experience-Pass um die Stadt zu erkunden. Sie radelten durch den Stanley Park, nahmen an der Granville Island Foodie Tour teil und genossen von der Capilano Suspension Bridge einen atemberaubenden Blick auf die Umgebung. Bei einer Bootstour sichteten die Agents dann sogar Orcas und am Grouse Mountain außerdem noch Bären, die frisch aus dem Winterschlaf erwacht sind. Zu den weiteren Höhepunkten der Reise zählten ein Tagesausflug nach Whistler mit abenteuerlichen Zip-Lining. Auch verschiedene Produkte aus dem Dertour Group Programm Kanada wurden unter die Lupe genommen - darunter beispielsweise das Sheraton Vancouver Wall Center

Agents on Tour

Mit dabei waren Victoria Burgstaller - Raiffeisen Reisen Wien; Sabine Drack - Sabtours Linz; Isa Humer - Reisewelt Ried; Manuela Korak - Springer Reisen Klagenfurt; Elena Garcia-Corral - ÖAMTC Betriebe Wien; Barbara Pirschner - Reise Studio Schrettl Reutte; Petra Senoner - Raetia Tours Ortisei; Raphael Naber - Ruefa Reisen St. Pölten; Aaron Müller - Gruber Reisen Graz; Eva Leimhofer - Ruefa Reisen Freistadt sowie Christian Harrer - Dertour Austria. (red)