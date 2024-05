Flughafen Klagenfurt: Erster Sommerflug nach Paros

Ein herzliches Willkommen gab es am Wochenende am Flughafen Klagenfurt für den ersten Griechenland-Charter dieses Sommers - mit Springer Reisen und Avantiair geht es nun wöchentlich direkt auf die Insel Paros. Damit ist auch die beliebte Schwesterninsel Naxos - per Flug von Klagenfurt nach Paros und einem kurzen privaten Schiffstransfer - ideal zu erreichen.

Sommercharter Klagenfurt – Paros:



Die Kykladeninsel Paros beeindruckt nicht nur mit traumhaften Ständen, BesucherInnen erwarten auch zauberhafte Dörfer, das Schmetterlingstal von Petaloudes und die unerreichte griechische Gastfreundschaft.

Details zu den Flugzeiten:

Zeitraum: 25. Mai – 28. September 2024

Flugzeiten:

KLU – PAS: 16:35 – 19:20 Uhr

PAS – KLU: 10:15 – 13:00 Uhr (Ortszeiten, Änderungen vorbehalten)

Sommerflugplan 2024 ab Klagenfurt

Der aktuelle Sommerflugplan am Flughafen Klagenfurt im Überblick:

Wien: Austrian Airlines - 13x wöchentlich (NEU: Tagesrand)

Austrian Airlines - 13x wöchentlich (NEU: Tagesrand) London: Ryanair - 2x wöchentlich: MI, SO

Ryanair - 2x wöchentlich: MI, SO Alicante: Ryanair - 2x wöchentlich: DI, SO

Ryanair - 2x wöchentlich: DI, SO Palma de Mallorca: Ryanair - 3x wöchentlich: DO, FR, SO

Ryanair - 3x wöchentlich: DO, FR, SO Paros/Naxos: Springer Reisen/Avantiair - 1x wöchentlich: SA

Zusätzlich verlängert Gruber-reisen den Sommer mit einem Sondercharter nach Madeira im Oktober 2024 und Seniorenreisen eröffneten den Chartersommer mit Direktflügen im April und Mai zum großen Frühjahrstreffen nach Ibiza. (red)