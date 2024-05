Startschuss für Winterbuchungen bei OLIMAR

Neben Klassikern wie Madeira und den Kapverden bietet sich auch Portugals sonnenscheinreiche Algarve-Küste für entspannte Ferien mit viel Sonne und der ganzen Familie im Gepäck perfekt an.

„Wir freuen uns sehr, unsere Reisebüropartner und Kunden bereits heute mit unserem Winterprogramm für 2024/2025 begeistern zu dürfen“, so Pascal Zahn, Geschäftsführer der OLIMAR Reisen Vertriebs GmbH in Köln. „So können unsere gemeinsamen Kunden aus einem großen Angebot ganz besonderer Unterkünfte und Erlebnisreisen schon jetzt frühzeitig auswählen, ihre Winter-Urlaubstage planen und von attraktiven Angeboten profitieren!“

Madeira: Traumziel für warme Wintertage

Wer Madeira kennt, den lässt dieses traumhafte Fleckchen Erde nicht mehr los, denn Natur und Kultur vereinen sich hier zu einem einzigartigen Erlebnis. Die herrliche Flora und Fauna, die atemberaubende Naturlandschaft und zahlreiche kulturelle Sehenswürdigkeiten bieten ganzjährig die Möglichkeit, neue Kraft zu tanken und Erholung und Ruhe zu finden.

Im nordeuropäischen Winter erwarten UrlauberInnen auf der sonnenverwöhnten Insel im Atlantik warme Tage, an denen sich die Schönheit der Insel wunderbar erkunden und genießen lässt. So zum Beispiel in besonderen Unterkünften des Olimar-Programms auf Madeira: Die Quintinha de São João ist ein Herrenhaus aus dem 18. Jh., das geschmackvoll und mit viel Liebe zum Detail restauriert wurde. Die Gartenanlage, der individuelle, familiäre, freundliche Service und das hauseigene Restaurant runden das Urlaubserlebnis ab. Das Vidamar Resort Hotel Madeira hingegen ist ein elegant-modernes 5-Sterne-Haus am Meer mit großer Sonnenterrasse samt Panoramablick auf den Atlantik. Nicht nur im Winter locken ein erstklassiger Spa-Bereich mit Thalasso-Therapie-Zentrum sowie ein Health-Club mit Indoor-Pool, Jacuzzi, Fitnessstudio und Sauna.