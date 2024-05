FTI Österreich & MAXX Royal unterwegs in den Bundesländern

Die Bilanz des Veranstalters nach drei Tagen und 280 Reisebüros sei durchwegs positiv: In vielen Gesprächen wurden anstehende Fragen beantwortet, aktuelle Themen vorgestellt und ein Ausblick in die Zukunft gegeben. Mit dem FTI Travelmag und FTI360 bietet der Veranstalter wertvolle Tools, die den MitarbeiterInnen in den Reisebüros die tägliche Arbeit erleichtern.

Maxx Royal überzeugt

FTI Hotelpartner Maxx Royal konnte im Rahmen der gemeinsamen Tour die Vorzüge seiner Resorts präsentieren. Die Mitglieder der Leading Hotels of the World würden außergewöhnliche Erlebnisse und verwandeln den Urlaub in eine einzigartige, unvergessliche Entdeckungsreise garantieren. Im Fokus stehe dabei die individuelle Betreuung der Gäste. Sei es der persönliche Urlaubsassistent „Maxx Assistent“, der für die unterschiedlichsten Anforderungen und Bedürfnisse während des Aufenthalts immer zu Stelle ist oder die „FreeZone“, die das Ankommen und Abreisen stressfrei und angenehm ablaufen lässt, bis hin zu einem Fine Dining Konzept rund um den italienischen Küchenchef Alfredo Russo, das keine Wünsche offen lässt. Sogar der Raumduft im Zimmer wird vom Gast persönlich ausgewählt, so FTI in einer Aussendung.

Ayşe Yilmaz Erişti, Marketing Executive und Birol Turan, Assistant Marketing Manager bei Maxx Royal zeigten sich begeistert: „Gemeinsam mit FTI die österreichischen Reisebüros zu erobern, ist immer ein ganz besonderes Vergnügen und wir hatten neben der feinen Schokolade auch spannende News mit im Gepäck. So ist etwa der von Colin Montgomerie designte 18-Loch Golfplatz beim Maxx Royal Belek mit Flutlicht nur eines von vielen Highlights in unseren Resorts. Wir freuen uns darauf, unsere Gäste verwöhnen zu dürfen.“ Gürkan Taskiran, Head of District Sales & Key Account bei FTI Österreich bedankte sich schließlich bei seinen KollegInnen: „Es ist schön zu sehen, mit wieviel Elan und Engagement das FTI Team aus unterschiedlichen Abteilungen - von Sandra Riedler, Christina Pöcksteiner, Gerhard Strahammer, Lena Sammer, Marlies Lettner aus dem FTI Serviceteam bis Dominik Schneeberger sowie Hüseyin Cengiz und Michael Barisic aus dem FTI Vertrieb – unterwegs ist und den persönlichen Kontakt mit den Expertinnen und Experten in den Reisebüros schätzt.“ (red)