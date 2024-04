Gruber Reisen Youngster Tour mit TUI nach Mallorca

Am 10. April ging es für die insgesamt 14 Lehrlinge von Gruber Reisen mit Austrian Airlines ab Wien nach Palma de Mallorca und weiter in den Premiumclub Robinson Cala Serena, wo die Gruppe für die folgenden Tage untergebracht war. Begleitet wurden die Auszubildenden dabei von Thomas Müller, TUI Österreich Verkaufsleitung Süd, und Silvana Redo, Robinson Regional Manager Sales & Marketing Austria.

Erkundungstour der angehenden Reiseprofis

Die Lehrlinge von Gruber Reisen konnten an den vier Tagen nicht nur den Robinson Cala Serena und drei RIU-Hotels erkunden, sondern auch einige Highlights der Insel und ihre Vorzüge live erleben. Die Tour führte die Teilnehmenden bei der historischen Zugfahrt mit einem jahrhundertealten Holzzug nach Sóller, direkt in das Weltkulturerbe Serra de Tramuntana. Bei einem anschließenden gemeinsamen Mittagessen konnten die Agents in die Kultur der Mallorquiner eintauchen und ein traditionelles mallorquinisches Essen genießen.

Zudem stand im Rahmen der Tour ein Rundgang durch die Inselhauptstadt Palma de Mallorca inklusive Shoppingmöglichkeit auf dem Programm, bei dem sich die angehenden Reiseprofis vom Charme der Stadt überzeugen konnten. Zum Abschluss besuchte die Gruppe die Rafa Nadal Tennisakademie und konnte für ein paar Stunden in die Welt des Tennis eintauchen, bevor es mit vielen neuen Eindrücken mit Austrian Airlines wieder zurück nach Wien ging. (red)