Tel Aviv: News & Tipps im April

Das Staatliche Israelische Verkehrsbüro freut sich neue Attraktionen für Reisende und BewohnerInnen vorstellen zu können. Außerdem stehen für Agents neue aktuelle Broschüren zu Israel gesamt (in DEU) sowie zu den Themen Heiliges Land und Wüste Negev (auf ENGL) als Digitalansicht und zum Download bereit.

Eröffnung des City Museums

Tel Aviv begrüßt seine Gäste und BewohnerInnen mit einem brandneuen Stadtmuseum , dass ein innovatives Konzept und interaktive Ausstellungen anbietet. Das Museum wurde im historischen Rathausgebäude am Bialik-Platz eröffnet. Das Museum lädt BesucherInnen zu lebhaften Gesprächen und Erkundungen ein. Jede Etage ist voller Geschichten über die Menschen und Ereignisse, die die Stadt geprägt haben. Im schönen Hinterhof des Museums finden BesucherInnen außerdem eine Bäckerei und ein Café zum anschließenden Verweilen.

Neues LQBTQ+ Center

Das erneuerte LGBTQ+ Center in Tel Aviv hat seine Türen für die Öffentlichkeit geöffnet. Dieses städtische Zentrum wurde vor 16 Jahren in Betrieb genommen und war das erste seiner Art im Land. Im Laufe der Jahre hat es sich zu einem der zentralen Symbole der LGBTQ+ Community in der Stadt entwickelt und ist ein integraler Bestandteil von Organisationen, die sich für die Förderung von Gleichstellung und die Prävention von Diskriminierung einsetzen.

Das neue Zentrum dient Gemeindemitgliedern jeden Alters und aus dem gesamten LGBTQ+ Spektrum und symbolisiert die Offenheit Tel Avivs als Leuchtturm der Gleichberechtigung im Nahen Osten und darüber hinaus. Das neue Zentrum hat seine Größe verdoppelt und ist damit eines der größten Pride-Zentren der Welt. Es umfasst ein modernes Auditorium mit originellen queeren Theaterstücken, ein Café mit einer atemberaubenden offenen Terrasse, einen Ausstellungsraum, einen speziellen Raum für Kinder und die Vorbereitung auf Elternschaft sowie einen Seniorenclub – einzigartig in seiner Art in Israel. Das Zentrum betreibt unter anderem eine Klinik, die auf die Beratung und Betreuung von LGBTQ+ Paaren, Einzelpersonen und Familien spezialisiert ist.

Aktuelle Israel-Broschüren

Die aktuellen Broschüren zu Israel gesamt (in DEU) sowie zu den Themen Heiliges Land und Wüste Negev (auf ENGL) stehen HIER zur Digitalansicht und zum Download bereit. In der Informationsecke finden TouristikerInnen darüber hinaus weitere Infos über das Land der Schöpfung, das für jeden Geschmack etwas zu bieten hat - Spirituelles, Unterhaltung, Abenteuer, Landschaften, Menschen, Essen und vieles mehr.

Weitere Information unter: www.goisrael.com (red)