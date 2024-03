Aldiana: Pospiech neuer Geschäftsführer

In seiner neuen Funktion als Managing Director der Aldiana GmbH werde der erfahrene Touristik-Manager direkt an Karl J. Pojer, CEO der DERTOUR Group Hotel Division berichten. Gemeinsam mit Max-Peter Droll, Geschäftsführer und Chief Financial Officer (CFO) der Aldiana GmbH, soll Pospiech das Unternehmen steuern, das Portfolio der Clubmarke auf hohem Qualitätsniveau weiterentwickeln und die Expansion der Marke vorantreiben, heißt es in der Mitteilung zur Personalie. Aktuell betreibt Aldiana acht hochwertige Club-Anlagen in Italien, Österreich, Spanien, Türkei und Tunesien.

„In unserem wachsenden Hotelportfolio ist Aldiana eine starke und wichtige Marke mit einer hohen Kundenloyalität und großen Wachstumschancen. Ich freue mich, mit Andreas Pospiech einen versierten Touristiker mit langjähriger Hotel- und Cluberfahrung in unserem Team willkommen zu heißen. Wir kennen uns aus einer früheren gemeinsamen Zusammenarbeit. Daher freue ich mich, dass er sein umfassendes Knowhow jetzt für Aldiana einbringen und eng mit mir zusammenarbeiten wird“, erklärt Karl J. Pojer, CEO der DERTOUR Group Hotel Division. „Ich möchte die Gelegenheit ebenso nutzen, um Markus. R. Kempen unseren Dank für sein großes Engagement in den vergangenen Jahren auszusprechen.“

20 Jahre Erfahrung in der Touristik

Andreas Pospiech blickt auf über 20 Jahre Erfahrung in der Touristik zurück mit Schwerpunkten auf Management, Hotellerie und Produktmanagement. Der ausgebildete Reiseverkehrskaufmann und studierte Tourismusmanager war über elf Jahre in Führungsrollen im Hotelgeschäft für Marken wie Sensimar Hotels und fünf Jahre als Managing Director der Magic Life Clubs aktiv. Zuletzt leitete Andreas Pospiech die Camping Lodge Deutschland, eines der derzeit am schnellsten wachsenden und innovativsten Unternehmen der Campingbranche im deutschsprachigen Raum.

Wachstum unter dem DERTOUR-Dach

2022 hatte die DERTOUR Group die Aldiana Gruppe komplett übernommen. Seither wurden die Grundsteine für die weitere Expansion gelegt: So eröffnete im vergangenen Sommer der Aldiana Club Side Beach in der Türkei, in diesem Jahr folgt ein weiterer Club in Ägypten. Zudem investierte die DERTOUR Group in Hoteleigentum und erwarb 2023 den Aldiana Club Ampflwang in Österreich und den Aldiana Club Fuerteventura auf der beliebten Kanareninsel. (red)