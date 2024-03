MSC Cruises: Außendienstteam Österreich komplett

Zusammen mit Supervisor Field Sales Agent Nedzad Hujdurovic ist Jetzinger seit Oktober die erste Anlaufstelle für österreichische Reisebüro-Partner, wie MSC nun mitteilte. Hauptaufgaben der beiden sind die Betreuung der B2B-KundInnen sowie die Förderung der Präsenz und des Vertriebs der Kreuzfahrtangebote von MSC Cruises in Österreich.

Das Team habe einen besonderen Fokus auf die Erweiterung des Gruppengeschäfts, die Fortentwicklung von Kundenevents und Messen sowie die Durchführung von System- und Produktschulungen, sowohl in Österreich als auch an Bord, wie es heißt. Jetzinger wird dabei hauptsächlich für den Norden und Westen des Landes zuständig sein, während Nedzad Hujdurovic den Rest des Landes betreut.

„Mit dem klaren Ziel, unsere Präsenz in Österreich zu stärken, setzen wir bewusst auf ein lokales Team, um unsere Marktführerschaft weiter auszubauen. Unsere erfahrenen Mitarbeiter im Außendienst punkten durch die intensive Agenturbetreuung und ein umfangreiches Produktschulungsangebot für den stationären Vertrieb“, erklärt Manuela Gollner, Geschäftsführerin von MSC Cruises Österreich.

Als jüngster Neuzugang im Team in der Wiener Zentrale soll Sabrina Jetzinger helfen, dieses Ziel umzusetzen. Sie bringt jahrelange Erfahrung in der Tourismusbranche mit. Sie begann ihre Karriere 2013 mit einer Ausbildung zur Reisebüroassistentin und Bürokauffrau, gefolgt von einem Diplomlehrgang im Eventmanagement am Wirtschaftsförderungsinstitut in Linz. Zuletzt war sie bei der Maximarkt Handelsgesellschaft m.B.H. als Head of Administration tätig, davor arbeitete sie als Assistenz Leitung HR Business Partner bei der DB Fernverkehr AG in Frankfurt; der österreichischen Reisebürolandschaft ist sie durch ihre Beschäftigung bei FTI bekannt. Nach einem mehrjährigen Auslandsaufenthalt verstärkt sie nun MSC Cruises mit ihrer Persönlichkeit und Expertise.

Kontakte Sales-Team

Außendienst: Nedzad Hujdurovic, E-Mail: nedzad.hujdurovic@msccruises.at, Tel. +43 664 849 1570

Sabrina Jetzinger, E-Mail: sabrina.jetzinger@msccruises.at, Tel. +43 664 844 3302

gruppenabteilung@msccruises.at, Tel. +43 1 545 91 00 01

reservierung@msccruises.at, Tel. + 43 1 267 50 14 I