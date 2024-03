Dertour Group: positiver Ausblick auf 2024

„Wir haben 2023 in allen Märkten ein starkes Interesse an Pauschalreisen mit einem europaweiten Trend zu höherwertigen Reisen gesehen“, erklärt Ingo Burmester, CEO Central Europe der DERTOUR Group (ehemals DER Touristik Group). Im Jahr 2023 stieg der Gesamtumsatz der Gruppe laut Mitteilung um 23% gegenüber 2022. Die Zahl der europäischen Gäste ist im Vergleich zum Vorjahr um 10% gestiegen. Darüber hinaus stieg die durchschnittliche Urlaubsdauer auf 8,1 Tage.

Die starken Frühbucherzahlen für 2024 spiegeln die große Reiselust wider. „Nach einem Jahr mit deutlichen Zuwächsen im Reisemarkt stellen wir fest, dass der Nachholbedarf an Reisen weiter anhält. Die Verbraucher sind nach wie vor sehr reisefreudig und nutzen die Vorteile früher Buchungen in Form von attraktiven Rabatten“, so Burmester. „Als vielseitig aufgestellter und internationaler Tourismuskonzern mit mehr als 20 Reiseveranstaltern und rund 30 spezialisierten Reisemarken ist es unser Ziel, unseren Gästen aus 16 europäischen Quellmärkten außergewöhnliche Reiseerlebnisse zu bieten. Wir verstärken dazu auch die marktübergreifende Zusammenarbeit unserer internationalen Teams und werden uns 2024 verstärkt auf individuellere Reiseangebote konzentrieren.“

Winterurlaub 2023/24

Die Buchungsanalyse des Unternehmens zeigt in der laufenden Wintersaison 2023/24 einen Umsatzanstieg um 24% im Vergleich zur vorherigen Wintersaison und einen Anstieg der Gästezahlen um 17%. Zu den beliebtesten Winterzielen für Kurz- und Mittelstreckenreisen gehören aktuell Spanien, Ägypten, Deutschland, Italien und die Türkei.

Fast jeder dritte Gast entscheide sich in der aktuellen Wintersaison für ein Fernreiseziel. Die beliebtesten Regionen sind dabei der Nahe Osten (u. a. VAE, Jordanien und Oman), der Indische Ozean, die Karibik, Thailand und Nordamerika. „Wir sehen ein steigendes Interesse an Reisen auf die Arabische Halbinsel – ein positives Signal für die florierende Tourismuslandschaft in diesem Teil der Welt“, so Burmester.

Buchungsausblick auf Sommer

Die Buchungszahlen für die Sommersaison 2024 zeigen eine Umsatzsteigerung von 30% und einem Anstieg der Gästezahlen um 24% im Vergleich zur Sommersaison 2023. Dieser Anstieg der Gästezahlen spiegle die starke Nachfrage nach Sommerurlauben wider, insbesondere im Mittelmeerraum. Zu den Kurz- und Mittelstreckenfavoriten der europäischen Gäste im Sommer gehören Griechenland, die Türkei, Spanien, Tunesien und Ägypten.

Bei den Fernzielen liegen der Indische Ozean, Nordamerika, die Karibik, der Nahen Osten (u. a. VAE, Jordanien und Oman) sowie Thailand vorne. Ehemals klassische Winterdestinationen wie Vietnam, Indien und Indonesien gewinnen auch als Sommerziele immer mehr an Bedeutung und werden zu ganzjährigen Reisefavoriten. Bei den Kurz- und Mittelstreckenzielen zeigen Portugal, die Türkei und Bulgarien die stärksten Gästezuwächse. Dies unterstreiche die zunehmende Bedeutung des Preis-Leistungs-Verhältnisses für europäische Reisende, heißt es.

Individuellere Reisen

In diesem Sommer entscheide sich fast ein Drittel der europäischen Gäste der DERTOUR Group für ein 5-Sterne-Hotel, was das wachsende Interesse an hochwertigen Reiseerlebnissen widerspiegle, so die Informationen. „Gleichzeitig erkennen wir, dass Luxus auf verschiedene Weisen definiert wird und auch für das Erleben von Natur, Wellbeing oder lokalen Kulturen stehen kann“, erklärt Burmester. „In unseren Märkten sehen wir Trends, die von Sport- und Outdoor-Reisen bis hin zu immersiven Urlaubserlebnissen reichen – was insgesamt eine wachsende Präferenz für individuellere und einzigartige Reisen zeigt.“ (red)