DRV: 2024 mehr Frühbucher, mehr Pauschalreisen

Die Aussichten auf die diesjährige Urlaubssaison seien vielversprechend, teilt der Deutsche Reiseverband (DRV) zum Auftakt der ITB Berlin mit: 25% der Befragten einer aktuellen Consumer Panel Services GfK-Umfrage geben demnach an, dass sie in diesem Jahr mehr oder wesentlich mehr für den Urlaub ausgeben wollen als 2023. 79% der Deutschen planen eine Urlaubsreise. Erfreulich dabei: Die Frühbucher für den Sommerurlaub seien 2024 noch stärker als je zuvor zurück.

„Die Deutschen wollen verreisen und sie reisen auch. Für ihren Sommerurlaub setzen sie wieder vermehrt auf die Sicherheit und Flexibilität der Pauschalreise. Die Zahl der Deutschen, die organisiert verreist, steigt“, fasst Norbert Fiebig, DRV-Präsident die Reisetrends zusammen.

Frühbucher über Vorjahr

Die Buchungsdaten in den deutschen Reisebüros und Online-Reiseportalen zeigen, dass schon jetzt 24% mehr Personen für ihren Sommerurlaub eine Veranstalterreise gebucht haben als zum vergleichbaren Buchungsstand vor einem Jahr. Die Deutschen legen sich seit dem vergangenen Herbst – und damit noch deutlich früher als bisher – auf ihre Sommer-Urlaubsziele fest. Mit den zurückgekehrten Frühbuchern liegt der Umsatz mit Pauschal- oder Bausteinreisen zum Buchungsstand Ende Jänner um 30% über dem Vorjahr. Die Gästezahl von 2019 sei bisher jedoch noch nicht wieder erreicht. Aktuell liege sie noch 17% unter dem Vor-Corona-Niveau.

Türkei und Spanien an der Spitze

Für den Sommer 2024 habe sich aktuell die Türkei mit der Region rund um Antalya bei den beliebtesten Flugpauschalreisezielen an Spanien vorbei auf Position eins geschoben. Die spanische Insel Mallorca bleibe wie eh und je eines der absoluten Top-Reiseziele für deutsche Urlauber. An dritter Stelle der Länder-Umsatzrangfolge steht Griechenland, gefolgt von Ägypten und Portugal. Die Vereinigten Arabischen Emirate gewinnen als Sommerreiseziel an Bedeutung und rücken von Platz 12 auf Platz 9 vor.

Fernreisen mit wachsender Nachfrage

26% mehr Bundesbürger als im vergangenen Jahr haben auch für den Sommer bereits eine Fernreise gebucht. Mit besonders hohen Umsatzzuwächsen zum Vorjahr stechen neben den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA zum Beispiel Namibia oder auch Japan hervor. Die Urlaubsreiseumsätze für Sri Lanka und Australien haben sich im Vorjahresvergleich sogar mehr als verdoppelt.

Familien auf Kreuzfahrt

Kreuzfahrten sind mit einem Umsatzplus von 41% zum Vorjahr auch im Sommergeschäft einer der Wachstumstreiber im Markt. Besonders bei Familien wird der Urlaub auf dem Wasser immer beliebter: Sie stellen mit einem Plus von 11% gegenüber 2019 den größten Gästezuwachs. 37% aller gebuchten Kreuzfahrtgäste sind zum aktuellen Buchungsstand Familien.